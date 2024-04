TV-gids: op deze zender zie je de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC

Even geen Eredivisie dit weekend, want het is tijd voor de bekerfinale. Feyenoord en NEC strijden in De Kuip om de TOTO KNVB Beker. Lees hier alles over de zender, datum en het tijdstip van de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC.

De Kuip is dus het decor van de bekerfinale. Sinds 1989 wordt de finale in het stadion van Feyenoord afgewerkt. Alleen in 2010 kwam daar verandering in, omdat Feyenoord het in de finale opnam tegen Ajax. Omdat er geen Ajax-fans in De Kuip mochten komen, werd de finale over twee wedstrijden gespeeld. Eén in de Kuip, één in de toenmalige Amsterdam Arena (nu Johan Cruijff Arena).

Zondag 21 april staat de bekerfinale op het programma. Om 18:00 uur wordt de wedstrijd tussen Feyenoord en NEC afgetrapt. Feyenoord kan zijn veertiende bekertitel pakken. De Rotterdammers hebben momenteel dertien bekertitels en staan daarmee tweede achter Ajax (20). NEC verloor al vier bekerfinales en won de Dennenappel nog nooit.

Zender bekerfinale tussen Feyenoord en NEC

ESPN pakt traditiegetrouw groots uit voor de bekerfinale. Vanaf 16:00 uur wordt er op ESPN 1 voorbeschouwd. Een uur eerder zie je van beide teams al de roads to the final, om 18:00 uur volgt de aftrap van de bekerfinale.

Ook op het open kanaal Star Channel is de bekerfinale te zien. Het kanaal - in handen van ESPN - begint vanaf 16:00 uur met uitzenden. Star is op Ziggo te vinden op kanaal 11 en bij KPN en Odido op kanaal 16. Star zendt sinds een paar weken ook minimaal één wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie uit per week.

