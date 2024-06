Duitsers onthullen geheimen rond nachtrust Nederlands elftal: 'Dit keer was het geluid wel erg hard'

Nu het speelschema van de knock-oufase op het EK bekend is droomt Oranje weer van de Europese titel. Maar dat dromen doen ze niet zomaar. De spelers hechten veel waarde aan hun nachtrust en hebben speciale slaaprituelen.

Dat onthult Duitse krant BILD. De selectie van het Nederlands elftal heeft eigen matrassen meegebracht naar Duitsland voor een comfortabele nachtrust.

De zon schijnt ineens weer in kamp Nederland, nu het EK Oranje 'een tweede kans gunt' Het Nederlands elftal weet eindelijk tegen wie het speelt in de achtste finales van het EK. Roemenië is de tegenstander. Van alle mogelijkheden is dit op papier de zwakste tegenstander. Zo komt Nederland goed weg nadat het genoegen moest nemen met een derde plek in de poule. Enorm zware tegenstanders worden ontlopen.

De spelers verblijven in het luxe Ritz Carlton Hotel in Wolfsburg, dat van alle gemakken is voorzien. Een kamer kost zo'n 650 euro per nacht en de duurste suites zelfs wel 1800 euro. Toch waren de internationals nog niet helemaal tevreden met de accommodatie.

Een inkijkje in vijfsterrenhotel van Oranje in Wolfsburg: duurste suite kost 1800 euro per nacht Het Nederlands elftal is dinsdagmiddag aangekomen in Duitsland voor het EK voetbal. De selectie zal verblijven in Wolfsburg, in het Ritz Carlton Hotel. Dat ligt dicht bij het trainingscomplex van VfL Wolfsburg, waar Nederland zal trainen. Het is een hotel waar het de spelers aan niets zal ontbreken. Check hier alle kamers, suites en luxe ruimtes van het hotel dat Nederland ter beschikking heeft.

Het Nederlands elftal liet daarom meer dan 100 matrassen naar Wolfsburg vliegen. Het zou volgens BILD gaan om grote, zachte, dubbele matrassen die persoonlijk zijn aangepast aan iedere speler.

De matrassen zullen niet in het Duitse hotel blijven. Als de spelers uitchecken gaan ook de matrassen weer terug naar Nederland. Wat er daarna mee gebeurt is niet bekend.

Waar en wanneer speelt Nederland de volgende wedstrijd op het EK? Het Nederlands elftal was gelukkig al geplaatst voor de achtste finales na twee wedstrijden, want dinsdag verloor Oranje van Oostenrijk. Daarmee werd de ploeg van bondscoach Ronald Koeman derde in de poule. Wat betekent dat voor het vervolg van het EK?

Kussen en geluidsoverlast

Maar een goede nachtrust komt niet alleen tot stand met een goed matras. Daar weet Wout Weghorst alles van. Voor hem is zijn hoofdkussen ook belangrijk. Die neemt hij overal mee naartoe. Als Nederland in andere speelsteden slaapt zit zijn kussen altijd in de bagage van de Hoffenheimspits.

Ook de omgeving is belangrijk. Afgelopen week vond een festival plaats in Wolfsburg. Zaterdag trad daar een rockband op, 300 meter van het hotel. "Ik vind het altijd fijn om met mijn raam open te slapen", vertelt Weghorst. "Maar dit keer was het geluid wel erg hard."

Wout Weghorst relativeert belabberde wedstrijd Oranje: 'Nu gaat het pas écht beginnen' Nederland speelde een zeldzaam slechte wedstrijd, dat was ook de conclusie van de spelers na afloop. Memphis Depay zag vooral dat de duels slecht aangegaan werden. "De duels worden verloren en daarmee speel je ze in de kaart", blikte hij terug. "Zij zijn agressief, waarom zijn wij dat niet?"

Hopelijk heeft het dramatische spel van Nederland tegen Oostenrijk daar aan gelegen, en zijn ze in de rest van het toernooi weer in vorm. Oranje speelt op dinsdag 2 juli de achtste finale tegen Roemenië.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.