De zon schijnt ineens weer in kamp Nederland, nu het EK Oranje 'een tweede kans gunt'

Het Nederlands elftal weet eindelijk tegen wie het speelt in de achtste finales van het EK. Roemenië is de tegenstander. Van alle mogelijkheden is dit op papier de zwakste tegenstander. Zo komt Nederland goed weg nadat het genoegen moest nemen met een derde plek in de poule. Enorm zware tegenstanders worden ontlopen.

De stemming in Nederland was droevig na de verloren wedstrijd tegen Oostenrijk. Nederland werd derde nadat het een slechte wedstrijd op de mat had gelegd. Met die derde plek konden namelijk teams als Spanje of Engeland getroffen worden. Niet ideaal. Als je nu kijkt naar de tegenstanders van groepsgenoten Frankrijk en Oostenrijk, komt Oranje er het beste vanaf. Een masterplan van Ronald Koeman om derde te worden. Er is weer volop hoop de Nederlanders.

Beste loting van alle groepsgenoten

Tegenstander Roemenië staat op de 47ste plaats van de FIFA wereldranglijst. Ter vergelijking: groepsgenoot Frankrijk treft in België de nummer drie van de FIFA-ranking en ook groepswinnaar Oostenrijk treft in Turkije (42ste) een op papier betere tegenstander dan Nederland. Dat kwam allemaal door de ontknoping in Groep E, waar zowel België als Roemenië uit voortkomt.

Engeland of Roemenië

Er waren nog twee smaken over: Engeland en Roemenië. In aanloop naar de laatste wedstrijden in Groep F, leek het heel lang Engeland te worden. Maar dankzij het stuntende Georgië werd het toch Roemenië en zo schijnt er weer licht aan het einde van de tunnel voor Oranje. Waar de stemming treurig was, is er nu weer hoop. Nederland zit ook nog eens aan de 'goede kant' van het schema.

Sportieve revanche

Zo lijkt de verliespartij tegen Oostenrijk toch gunstig uit te pakken voor het Nederlands elftal. Zo erg was dat dus nog niet. Roemenië moet zeker niet onderschat worden, maar het had een stuk erger gekund. Het restant van het schema is ook interessant. Nederland kan bij winst opnieuw Oostenrijk tegenkomen. Als zij hun partij tegen Turkije winnen, kan Nederland in de kwartfinale voor sportief revanche gaan.

Zo ligt de halve finale 'voor het grijpen' als je naar het speelschema kijkt op basis van de FIFA wereldranglijst. In die halve finale waar men het over heeft, kan Nederland Italië, Engeland, Zwitserland of Slowakije tegenkomen. Gevaarlijke landen aan de andere kant van het schema zijn Duitsland, Spanje, Frankrijk en Portugal.

Werk aan de winkel

Nederland hoeft pas op 2 juli te spelen. Dat betekent dat er tussen de wedstrijden tegen Oostenrijk en Roemenië precies zes dagen zitten. Koeman heeft dus nog alle tijd om zijn ploeg scherp te krijgen voor de achtste finale. Het was niet goed tegen Oostenrijk, maar dat was een tactisch probleem. Er is tijd om te schaven aan die tactische bezetting. Nederland heeft op papier een gunstig verloop, alsof het toernooi hen een tweede kans gunt. Aan Koeman en de mannen om deze met beide handen aan te grijpen.