Een inkijkje in vijfsterrenhotel van Oranje in Wolfsburg: duurste suite kost 1800 euro per nacht

Het Nederlands elftal vertrekt 11 juni naar Duitsland voor het EK. De selectie zal verblijven in Wolfsburg, in het Ritz Carlton Hotel. Dat ligt dicht bij het trainingscomplex van VfL Wolfsburg, waar Nederland zal trainen. Het is een hotel waar het de spelers aan niets zal ontbreken. Check hier alle kamers, suites en luxe ruimtes van het hotel dat Nederland ter beschikking heeft.

Nederland heeft zich gevestigd in Wolfsburg omdat de stad precies in het midden ligt van de drie speelsteden waar de groepsfase wordt gespeeld: Hamburg, Leipzig en Berlijn. Alle drie de steden liggen op een uur of twee rijden van het hotel af. Het hotel biedt veel gemakken zoals een fitness, spa en een zwembad. Ook zijn er drie restaurants, waarvan één drie sterren heeft.

Bekijk hier een virtuele tour door het Ritz Carlton Hotel, dat liefst vijf sterren heeft.

De kamers

De goedkoopste kamer is de Deluxe Room waar je kan kiezen uit een kingsizebed of twee losse bedden. De kamer is 32 vierkante meter en heeft verder alle gemakken die je van een luxe hotel mag verwachten. Hiervoor je betaal je minimaal 370 euro per nacht. De volgende kamer is een superior kamer, die net wat groter is. Daarvoor betaal je 380 euro.

Wil je uitzicht op het bekende Kraftwerk? Dat kan, maar voor beide kamers is dat wel een verhoging van dertig euro. Voor uiticht op de Autostadt betaal je nog meer extra: een slordige 80 euro. Het uitzicht doet dus nogal veel met de prijs, er zullen zeker wat potjes steen, papier, schaar gespeeld worden voor de beste kamer.

© ANP

De suites

Dan de suites, die zijn een stuk uitgebreider dan de kamers en daar betaal je ook voor. Er zijn twee type suites: de Executive Suite én de Ritz-Carlton Suite. Laatstgenoemde is natuurlijk de beste en heeft meerdere ruime kamers. De Executive Suite is een suite van 71 vierkante meter en heeft drie kamers. Een woonkamer, slaapkamer en badkamer. De foto's verraden wederom een mooi uitzicht, vooral in de slaapkamer. Je moet wel een kleine 500 euro per nacht neerleggen voor deze suite.

Het uitzicht op Autostadt. © ANP

Crème de la crème

Dan als laatste is er de Ritz-Carlton Suite, de absolute crème de la crème van het gelijknamige hotel. De suite telt twee slaapkamers met kingsizebedden en heeft een uitzicht op Autostadt. Er is een eigen balkon waarmee je over het hele terrein én stad kijkt. Verder is er een woon-/zithoek, een woonkamer, een aparte eetkamer én twee badkamers. Alle ramen zijn van vloer tot plafond zodat je overal naar buiten kunt kijken.

In zijn totaliteit is deze suite 220 vierkante meter groot en heb je alles wat je hartje begeert. Aan de tafel passen acht mensen, de suite is gelokaliseerd op een privédeel van het hotel en de badkamer is volledig van marmer. In één van de woonakmers is ook een pooltafel te vinden, zodat je je niet hoeft te vervelen. Per nacht betaal je voor deze suite 1800 euro.

Overige ruimtes in het hotel

De fitnessruimte in het hotel is niet bijster groot, maar groot genoeg om activatie te doen voordat de spelers naar het trainingscomplex gaan, ook is er een zwembad waar de heren van Oranje even kunnen relaxen. Maar voor een volledige relaxdag kan men naar de spa. Er zijn verschillende baden, sauna's en kamers om te relaxen. Het hotel kent ook een grote buitenplaats met veel groen waar gewandeld kan worden.

Zwembad van het Ritz-Carlton Hotel © ANP

Bereikbaarheid

Het hotel ligt ook perfect gelegen in de buurt van het trainingscentrum waar Oranje veel zal zijn. Het is vijf minuten fietsen, iets wat een ieder wel gewend is van Zeist. Daar wordt ook alles op de fiets gedaan, vermoedelijk in Wolfsburg dus ook.