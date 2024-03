Duitsland krabbelt op na zwakke periode met zege op Frankrijk

Duitsland heeft vice-wereldkampioen Frankrijk in een oefenduel verslagen: 0-2. Komende zomer is Duitsland de gastheer van het EK voetbal 2024.

In Lyon kwamen de Duitsers al na zeven seconden op voorsprong. Dat was niet eens de snelste goal van de dag, want bij Oostenrijk tegen Slowakije was het nog eerder raak. Florian Wirtz deed direct na de aftrap iets wat de Franse sterspeler Kylian Mbappé naliet: een kans benutten. In de 49e minuut was het weer raak, toen Kai Havertz een assist van Jamal Musiala benutte.

Voor de Nationalmannschaft is het een welkome oppepper na een beroerd 2023. In dat jaar verloor Duitsland drie van zijn elf interlands. Bij Frankrijk was voor het eerst in 84 interlands Antoine Griezmann afwezig. Zijn creatieve impulsen werden gemist.

Oranje

Nederland is in de groepsfase van het EK 2024 ingedeeld bij Frankrijk. Duitsland komt Oranje komende dinsdag tegen, in een oefenduel te Amsterdam.