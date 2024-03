Volledige loting EK voetbal 2024 | Oranje in Groep D, Groep B is 'poule des doods'

De poules voor het EK 2024 in Duitsland zijn definitief bekend. Nederland zit in een Groep D met Frankrijk, Oostenrijk en Polen. Dat laatste land plaatste zich via de play-offs voor het Europees kampioenschap, ook Georgië en Oekraïne deden dat. Hieronder vind je het complete overzicht van alle poules.

De loting was al in december en toen werd duidelijk dat Oranje nog niet alle tegenstanders kende. Via play-offs moest de laatste opponent bekend worden en dat gebeurde dinsdag. Wales en Polen vochten om het laatste ticket in Groep D. Uiteindelijk wonnen de Polen na strafschoppen in Cardiff.

Poule en speelschema Nederland op EK 2024 in Duitsland | Nederland opent tegen Polen De tegenstanders van het Nederlands elftal voor het EK 2024 in Duitsland zijn bekend. In december werd de loting verricht en daarbij werd Oranje gekoppeld aan Frankrijk, Oostenrijk en een winnaar van de play-offs. Dinsdagavond viel daar de beslissing, het werd Polen. Daardoor is het speelschema van Nederland helemaal rond.

Wanneer begint het EK?

Het Europees kampioenschap begint op 14 juni met een wedstrijd van gastland Duitsland tegen Schotland. Italië is de regerend kampioen. Oranje won 1 keer: in 1988.

Poule des doods

Oranje ontliep de poule des doods, iets wat Albanië niet kan zeggen. Zij zitten in Groep B met Spanje, Kroatië en regerend Europees kampioen Italië.

Volledige loting EK voetbal 2024

Groep A

Duitsland

Schotland

Hongarije

Zwitserland

Groep B

Spanje

Kroatië

Italië

Albanië

Groep C

Slovenië

Denemarken

Servië

Engeland

Groep D

Polen

Nederland

Oostenrijk

Frankrijk

Groep E

België

Slowakije

Roemenië

Oekraïne

Groep F

Turkije

Georgië

Portugal

Tsjechië

Wanneer is het EK voetbal 2024?

Het Europees kampioenschap voetbal wordt in Duitsland georganiseerd van 14 juni tot en met 14 juli 2024. Per groep gaan de nummers 1 en 2 door naar de knock-outfase. Ook de vier beste nummers 3 gaan door.