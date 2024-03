Einde aan ongeslagen reeks Ajax Vrouwen in Johan Cruijff Arena na nederlaag in Champions League

De Ajax Vrouwen verloren dinsdagavond in de kwartfinale van de Champions League tegen Chelsea. In de Johan Cruijff Arena was de koploper in Engeland een maatje te groot. Daarmee kwam er een einde aan een mooie thuisreeks in de Johan Cruijff Arena.

Ajax slaagde er als eerste Nederlandse ploeg in om de kwartfinales van de Champions League te halen. In een sterke groep met AS Roma, Paris Saint-Germain en Bayern München wist het verrassend bij de eerste twee te eindigen. De basis daarvoor werd gelegd in eigen huis, want alle wedstrijden in de Johan Cruijff Arena werden gewonnen.

Het is niet zo vanzelfsprekend dat de vrouwentak in het stadion speelt, want in de competitie speelt het normaal op De Toekomst. Dit en vorig seizoen werd wel De Klassieker tegen Feyenoord in de Arena gespeeld en ook die wedstrijden verloor Ajax niet. Vorig jaar werd het 1-1 en vorige maand won Ajax met 5-0 van de aartsrivaal, die in het vrouwenvoetbal nog niet tot de top van Nederland behoort.

Met de nederlaag tegen Chelsea komt er dus een einde aan de reeks van vijf wedstrijden in de Johan Cruijff Arena. Het lijkt erop dat het ook de laatste keer dit seizoen is dat Ajax in het stadion speelt. Of het moet in Londen voor een enorme stunt gaan zorgen.