Sjaak Swart herkent eigenschappen van zichzelf in speelster Ajax Vrouwen: 'Ze kan wat ik ook kon'

In de kwartfinale van de Champions League speelt Ajax dinsdagavond tegen Chelsea in de Johan Cruijff Arena. De Ajax Vrouwen maken dit seizoen indruk door in de groepsfase knap tweede te worden in een poule met Bayern München, Paris Saint-Germain en AS Roma. Sjaak Swart is vooral onder de indruk van een 16-jarig talent van de Amsterdammers.

In gesprek met de NOS laat Sjaak Swart weten dat hij een speelster van de Ajax Vrouwen op de voet volgt. Waar Ajax in de Champions League een knappe teamprestatie neerzet, ziet 'Mister Ajax' in de 16-jarige Lily Yohannes een duidelijke uitblinker.

Unieke eigenschappen

Swart zag al snel dat Yohannes over veel talent beschikt. "Ze ziet de situaties op het veld. Voordat ze de bal krijgt heeft ze al gezien wat er moet gebeuren. Dat is een kwaliteit, die heb je of die heb je niet. Overzicht noemen ze dat", concludeert Swart tegenover de NOS.

De 85-jarige Swart is nog altijd zeer betrokken bij alles rond Ajax. Hij roemt de techniek en overzicht van Yohannes en ziet in haar zelfs iets terug van zichzelf. "Ze kan wat ik vroeger ook kon. Twee mensen uitspelen in een kleine ruimte en dan iemand aanspelen die een doelpunt kan maken", is Swart van mening.

Bovendien heeft de oud-speler van Ajax vertrouwen in de middenveldster dat ze een complete voetbalster kan worden. "Het enige wat ze nog meer moet doen is een doelpunt maken. Maar dat komt nog wel."

Nederlandse leeuwin of Team USA?

Yohannes is geboren in Springfield, in de Amerikaanse staat Virginia. De middenveldster kwam in het verleden om die reden uit voor de jeugdelftallen van de Verenigde Staten. Maar voor haar grote doorbraak ging de KNVB met haar in gesprek om voor Nederland uit komen.

Echter is de voetbalster niet in het bezit van een Nederlands paspoort, maar kan dit wel voor haar worden aangevraagd door de KNVB. Yohannes heeft na een trainingsstage bij Nederland onder negentien jaar uitgesproken nog geen voorkeur te hebben voor Nederland of de Verenigde Staten.

Het succes van de Amerikaanse Yohannes is niet alleen in Nederland opgevallen. Bij de persconferentie een dag voor de wedstrijd tegen Chelsea zitten er veel Amerikaanse journalisten, die met veel interesse het 16-jarige talent volgen.

Emma Hayes, de coach van Chelsea, is ook onder de indruk. De coach vertrekt na dit seizoen bij de Engelse club en begint dan aan haar baan als bondscoach van de Verenigde Staten. Toch kijkt ze nu vooral hoe ze haar gaan afstoppen. Een uitnodiging voor de selectie van de Amerikaanse vrouwen lijkt geen gekke gedachte. Wanneer Yohannes in bezit is van een Nederlands paspoort moet ze dus waarschijnlijk een keuze gaan maken voor welk land ze wilt uitkomen.