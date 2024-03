Op deze zender kijk je naar Ajax Vrouwen, in de kwartfinale van de Champions League tegen Chelsea

Voor Ajax Vrouwen staat dinsdagavond de grootste wedstrijd uit hun nog prille geschiedenis op het programma. Dan spelen de Amsterdammers het heenduel in de kwartfinale van de Champions League tegen Chelsea. Wil jij helemaal niks missen van die wedstrijd, lees dan hieronder op welke zender Ajax Vrouwen tegen Chelsea te zien is.

Ajax Vrouwen plaatste zich knap voor de knockout-fase van de Champions League door een poule met Paris Saint-Germain, Bayern München en AS Roma te overleven. De ploeg van trainer Suzanne Bakker werd door een overwinning in de laatste groepswedstrijd op Roma knap tweede. Bij de loting werd het gekoppeld aan Chelsea, de koploper van de Engelse Women's Super League.

Zender Ajax Vrouwen - Chelsea

Dinsdagavond staat deel een van het tweeluik op het programma in de Johan Cruijff Arena. Er zijn volgens Ajax een recordaantal kaarten verkocht: 34.200. Degene die niet bij de wedstrijd zijn kunnen hem via de televisie ook volgen. Het duel tussen Ajax Vrouwen en Chelsea begint om 18:45 uur en is te zien op NPO3. De voorbeschouwing daar begint om 18:19 uur.

Ajax Vrouwen - Chelsea trekt recordaantal bezoekers in Nederland De Ajax Vrouwen hebben voor een record gezorgd. Bij de Champions League-kwartfinale tussen de Ajax Vrouwen en Chelsea zijn minimaal 34.200 bezoekers aanwezig.

Geen Spitse

Ajax Vrouwen moet voor de wedstrijd wel een belangrijke pion missen, namelijk aanvoerder Sherida Spitse. Zij is geschorst. Toch is trainer Bakker niet van plan om anders te spelen zonder de centrale verdediger. "We gaan uit van onze eigen kracht en onze eigen manier van spelen", sprak ze voorafgaand aan het duel.

Keeper Regina van Eijk heeft ook vertrouwen dat Ajax Vrouwen het gemis van Spitse op kan vangen. "Natuurlijk is het erg jammer dat ze er niet is", erkende ze. "We weten wat we aan haar hebben, ook wat betreft haar coaching. Maar we hebben een grote selectie en hartstikke goede meiden die het kunnen opvangen."

Vergelijkbaar met eerdere tegenstanders

Bakker denkt dat Ajax Vrouwen inmiddels genoeg ervaring heeft om met zo'n taaie tegenstander te dealen. "De elftallen waartegen we eerder hebben gespeeld waren ook topploegen. "Zij waren qua intensiteit en fysiek vergelijkbaar. Ik denk dat PSG nog het meest op Chelsea lijkt, ook wat betreft technische kwaliteiten. Er liggen zeker kansen tegen Chelsea, hoewel zij natuurlijk een heel goede ploeg hebben."

In een mogelijke halve finale speelt Ajax Vrouwen tegen superploeg FC Barcelona of het Noorse SK Brann.