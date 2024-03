Sherida Spitse wordt gemist bij weerloos Ajax Vrouwen: Chelsea met 3-0 te sterk

Ajax Vrouwen heeft in eigen huis met 3-0 verloren van Chelsea in de UEFA Women's Champions League. Een wedstrijd die op voorhand al historisch was, eindigt zo in een domper. Volgende week wacht Ajax een grote klus in Londen. Aanvoerster Sherida Spitse, die dinsdagavond geschorst was, is er dan weer bij. Ajax zal haar nodig hebben.

Al voordat er maar een bal getrapt werd, werd er geschiedenis geschreven in de Johan Cruijff ArenA. Het bezoekersaantal stond op 35.991 en dat is een nationaal record. Nog nooit zaten er zoveel mensen op de tribune voor een wedstrijd in clubverband in Nederland.

Deze kleine 36.000 toeschouwers zagen Ajax Vrouwen brutaal starten in eigen huis. Chelsea kreeg geen enkele kans en Ajax was veelvuldig aan het aanvallen. Romée Leuchter was wel heel dichtbij een goal: zij schoot na ruim vijf minuten op de paal. Even later schoot Chasity Grant ook mooi op doel, maar keeper Hannah Hampton was alert.

Sherida Spitse

Het was de wedstrijd van van records, want in de rust werd Sherida Spitse geëerd. Zij speelde tegen Feyenoord haar honderdste wedstrijd voor Ajax. Zij kon niet spelen vanwege een schorsing en werd erg gemist. Al helemaal toen het mis ging voor Ajax.

Tranen bij Sherida Spitse na unieke prestatie Ajax: 'Alles komt eruit. Dit is bizar, dit is fantastisch' Sherida Spitse (33) was ongelooflijk trots op zichzelf en haar teamgenoten. De Ajax-captain zag haar ploeg als eerste Nederlandse club ooit de kwartfinale van de Champions League halen na een zege op AS Roma.

Buitenspel?

Na een kleine twintig minuten zette Lauren James Chelsea op voorsprong. Via de kluts belandde de bal bij haar, zij omspeelde Regina van Eijk met gemak en schoot binnen. Het was een vreemd moment, iedereen dacht aan buitenspel waardoor er ook niet gejuicht werd. De VAR dacht daar anders over en zag dat het geen buitenspel was, Chelsea op 1-0 en Ajax in de problemen.

© ANP

Wéér de VAR

Niet lang daarna was er weer een rare situatie. James gaf voor op Guro Reiten, die de bal naar de grond kopte en alsnog voor haar voeten kreeg. Zij schoot de bal erin, maar even later werd de goal afgekeurd wegens buitenspel. Haar teamgenoot Nüsken stond hinderlijk in de weg voor Isa Kardinaal die de bal weg wilde werken. De goal ging niet door.

Maar nog geen minuut later scoorde Chelsea alsnog. De tandem Reiten-Nüsken sloeg weer toe. Ditmaal andersom. Reiten gaf voor en Nüsken gleed de bal binnen. Hierdoor ging Ajax alsnog met een 2-0 achterstand de rust in. Er was een hoop werk te verrichten in de tweede helft om dit om te draaien.

© ANP

Zware klus

In de rust bedankte Spitse het publiek voor haar prijs en sprak ze bemoedigende woorden toe. "We moeten nog 45 minuten als een blok achter de meiden staan, we kunnen gewoon nog twee keer scoren", zei de aanvoerder van Ajax. De sfeer op de tribune bleef er - inclusief wave- goed in. Maar op het veld kon hetzelfde spektakel niet terug gevonden worden.

Onder luid geklap, galmde 'Ajax, Ajax' nog eens massaal door de goed gevulde Johan Cruijff ArenA om de vrouwen aan te moedigen bij een corner. Het laatste kwartiertje was ingegaan en het publiek vond het tijd voor een slotoffensief. Het tegendeel werd waar, Chelsea maakte er nog 3-0 van via wederom Nüsken. Over en uit voor een weerloos Ajax Vrouwen. Spitse is enorm nodig bij de return, maar de vraag is of zij een 3-0 achterstand nog kan repareren.