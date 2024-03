Erik ten Hag looft Manchester United na bekerthriller: 'De ploeg toonde veerkracht'

Erik ten Hag zag Manchester United zondag na een geweldige bekerkraker winnen van Liverpool. Zijn ploeg won in de laatste minuut van de verlenging: 4-3. Daarmee bereikte Ten Hag de halve finales van de FA Cup. De Nederlandse oefenmeester was na afloop trots op zijn team.

"Ieder team heeft zulke momenten nodig in een seizoen en wij hadden die nog niet gehad", zei Ten Hag tegenover The National over de late winnende treffer van Amad Diallo. "Dit zou het moment kunnen zijn waarop het team echt het geloof en de energie kan krijgen om geweldige dingen te kunnen doen", ging hij verder.

"En ik denk dat als je Liverpool kunt verslaan zoals wij dat deden, je elke tegenstander kunt verslaan. Het is dus aan ons om dat punt te bewijzen", concludeerde Ten Hag.

Veekracht United

"Het was fantastisch en de ploeg toonde de veerkracht en vastberadenheid om deze wedstrijd te winnen. "We hebben zoveel tegenslagen gehad, dus ik ben echt trots op het team. Niet alleen in deze wedstrijd, maar het hele seizoen hebben we zoveel tegenslagen. En daar kunnen ze mee omgaan. Ze zijn mentaal erg sterk", aldus Ten Hag.

Old Trafford kolkte voor, tijdens en na de wedstrijd. "Het helpt natuurlijk dat de fans achter ons staan. Maar we hebben de fans energie gegeven, ze stonden achter ons."

Halve finale

Ten Hag en Manchester United mogen dus naar Wembley, waar de halve finale tegen Coventry City zal worden afgewerkt. Die ploeg komt uit op het tweede niveau van Engeland in het Championship. Toch is Ten Hag op zijn hoede voor die tegenstander.

"Om de finale te bereiken moeten we eerst Coventry verslaan, we zullen op ons best moeten zijn", zei hij bij ITV. "We hebben gezien dat ze een geweldige mentaliteit hebben. We zullen ons op ons best voorbereiden