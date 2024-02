Erik ten Hag moet Rasmus Højlund missen, uitblinker niet fit voor derby tegen Manchester City

Erik ten Hag kan in de komende wedstrijden van Manchester United niet rekenen op uitblinker Rasmus Højlund. De spits staat vanwege een spierblessure twee tot drie weken aan de kant.

Højlund is de laatste tijd erg belangrijk voor het team van Ten Hag. In de laatste vijf wedstrijden wist hij zes keer te scoren. Door een blessure mist de Deen sowieso het Premier League-duel tegen Fulham. Hij zal ook niet op tijd fit zijn voor de FA Cup-wedstrijd woensdag en de derby tegen Manchester City volgende week zondag.

ℹ️ Rasmus Hojlund has suffered a muscle injury which is expected to rule him out for two to three weeks.



Wishing you a speedy recovery, Rasmus 👊#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 23, 2024

Manchester United staat momenteel zesde in de Premier League. Erik ten Hag wil zijn uiterste best doen om de top vier nog te bereiken en zo een ticket voor de Champions League te verdienen, liet hij weten op een persconferentie. "We moeten de Champions League halen, dus elke wedstrijd is nu een finale. We geloven in onze kansen. We weten waarom we op achterstand staan en zijn nog bezig met de inhaalrace."

Nog meer blessureleed

Højlund is niet de enige die mist in de selectie van United. Eerder deze week viel Luke Shaw weg met een hamstringblessure. "Natuurlijk is dat wel een probleem bij ons, maar andere clubs hebben er ook last van. Wel heb ik het gevoel dat we er op een betere manier mee om kunnen gaan." Ten Hag wil de komende wedstrijden ook reservespelers een kans geven. "Alle spelers krijgen uiteindelijk de kans om hun kwaliteiten te tonen. Ik heb er vertrouwen in dat ze dat kunnen. We zien nu ook progressie bij spelers die weinig speeltijd hadden in de eerste helft van het seizoen of toen geblesseerd waren."