Belgische analisten zien geïrriteerde Kevin De Bruyne na enorme zeperd op EK: 'Hij foetert ze uit'

België liep maandag in het eerste duel op het EK in Duitsland tegen een enorme zeperd aan. Onze zuiderburen verloren verrassend met 1-0 van Slowakije. In België was de teleurstelling dan ook groot en de analisten daar zagen iets opvallends aan sterspeler Kevin De Bruyne tijdens het duel.

België had de nederlaag volledig aan zichzelf te wijten, want het miste kans op kans. Spits Romelu Lukaku zag twee goals afgekeurd worden en hielp juist de kansen om zeep die wel hadden geteld. De Slowaken sloegen toe na een enorme blunder van Jeremy Doku en de goal van Ivan Schranz was genoeg voor de verrassende drie punten.

Bij de Belgen werd daarna uiteraard gekeken naar sterspeler Kevin De Bruyne. De middenvelder van Manchester City speelde zeker niet slecht, maar tot een geldig doelpunt leidden zijn acties niet. De analisten op de Belgische televisie was tijdens het duel iets opgevallen aan De Bruyne.

Irritatie bij De Bruyne

Op beelden was namelijk te zien dat hij zich meerdere keren overduidelijk ergerde aan de langzame opbouw van zijn verdediging en daar vervolgens ook iets van zei. "Hij staat ze uit te foeteren", zag analiste Imke Courtois. Ook oud-Ajacied Wesley Sonck en oud-Feyenoorder Cyriel Dessers waren te gast als analist.

De Bruyne was na afloop overigens een stukje rustiger toen hij voor de camera van Sporza verscheen: "Dit is toch jammer. We verdienden een gelijkspel, maar konden niet scoren. Geluk dwing je af en dat hadden we niet met die twee afgekeurde goals."

'Onwaarschijnlijk'

Het ongeloof dat het duel verloren werd, was na afloop groot. Ook tijdens de wedstrijd kon de Belgische commentator Filip Joos zijn ogen niet geloven. "Onwaarschijnlijk", verzuchtte hij nadat David Hancko een inzet van Johan Bakayoko van de lijn haalde. Ook toen Doku door de Slowaakse verdedigers op alle mogelijke manier werd aangepakt, reageerde hij cynisch: 'Hij mag blijkbaar met hande en voeten afgestopt worden."

Volgende ronde onzeker

België moet dus nog flink aan de bak om de volgende ronde op het EK te halen. De Rode Duivels nemen het in de volgende speelronde op tegen Roemenië. De Roemenen waren eerder op de maandag verrassend met 3-0 te sterk voor Oekraïne. België sluit de groepsfase af met een duel tegen de Oekraïners.

Clash met Oranje?

België werd vooraf gezien als grote favoriet in Groep E, maar door de nederlaag tegen Slowakije is de groepswinst geen zekerheidje meer. Dat kan van belang zijn voor het Nederlands elftal, want de nummer twee van de groep van Oranje speelt tegen de nummer twee van de groep van de Belgen. Door de zeperd van België is de kans dus toegenomen op een mogelijke ontmoeting in de achtste finales.

