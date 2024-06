Als Ruud Gullit verklede fan kapt ermee na ophef over racisme: 'Zette me aan het denken'

Bij de wedstrijd tussen Nederland en Polen werden drie Oranje-supporters gespot die zich verkleed hadden als Ruud Gullit. Ze hadden ook hun gezicht zwart geschminkt en dat zorgde, met name in het buitenland, voor heel veel ophef. Het zou namelijk racistisch zijn. Een van de fans heeft besloten na al die kritiek om ermee te stoppen.

Veel Oranje-supporters liepen rond het gewonnen duel tegen Polen met een rastapruik op die aan Ruud Gullit doet denken, met ook de bijbehorende snor. Deze drie supporters gingen nog een stapje verder en schminkten ook hun gezicht bruin. Bij de wedstrijd tussen Nederland en Polen lieten zij zich vervolgens op de foto zetten.

Dat viel de Daily Mail ook op. Het Engelse medium sprak over 'blackface', waar het Instagram-account @kozwartepiet vervolgens een screenshot van deelde. 'Dit is een vorm van blackface, en blackface is racisme.' Het account roept het Nederlands elftal op om 'stelling te nemen tegen racisme'.

Perfectionist

Ook in de buitenlandse media werden de foto's van de fans opgepikt. Een van de fans heeft nu besloten om te stoppen met zijn imitatie. Hoewel hij normaal gesproken enkel leuke reacties krijgt op zijn outfit, laat hij tegen RTL Nieuws weten dat hij de kritiek snapt: "Die ophef zette me aan het denken. Wellicht roept het bij anderen toch vervelende gevoelens op, ondanks dat ik Gullit adoreer en hem daarom nadoe."

De fan, die anoniem wil blijven, laat verder aan het medium weten dat hij 'een perfectionist' is en daarom de zwarte schmink gebruikt. "Ik let op de details. Ik draag ook de schoenen die Gullit aan had", laat hij weten. Volgens hem hoort het allemaal bij het eerbetoon aan Gullit, die in 1988 scoorde in de gewonnen EK-finale.

Verdeelde reacties

Op social media leidde het overigens niet alleen tot negatieve reacties. Anderen vonden het juist een mooi eerbetoon en vonden de kritiek maar overdreven.

