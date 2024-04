Fans van Ajax gaan uit hun dak op De Toekomst in aanloop naar De Klassieker, Brian Brobbey traint mee

Zondagis het dan zo ver: De Klassieker staat op de agenda. Nadat Feyenoord zaterdagochtend door honderden supports werd toegejuicht, laten nu ook de fans van Ajax zich horen op De Toekomst.

Ondanks dat het allemaal niet gaat zoals gehoopt, zijn de fans van Ajax met vele aanwezig op De Toekomst, waar de jeugdteams van Ajax spelen. Er wordt gejuicht, gescandeerd, gesprongen en met fakkels gezwaaid om de selectie van Ajax een laatste boost te geven voor de Klassieker van zondag.

Brian Brobbey op de laatste training

De laatste twee keer wist Ajax niet te winnen tegen Feyenoord in De Klassieker. Vorig jaar gingen ze zelfs met 0-4 onderuit in eigen huis. Nu moeten ze in Rotterdam het beste ervan proberen te maken en zich niet laten vernederen.

Voor Ajax is het goed nieuws dat Brian Brobbey deelgenomen heeft aan de laatste training op De Toekomst. De spits van Ajax stond aan de kant met een hamstringblessure voor een aantal weken. Het is te hopen voor Ajax dat Brobbey minuten kan maken morgen.

Geen Diant Ramaj op doel

Ajax moet het wel zonder doelman Diant Ramaj doen vanwege een breuk in zijn linkerelleboog na het duel met Go Ahead Eagles afgelopen donderdag. Voor het eerst sinds 12 augustus 2023 staat Gerónimo Rulli weer op doel in de hoofdmacht van Ajax.

Ajax heeft momenteel een volle ziekenboeg. Naast Ramaj, kan John van 't Schip geen beroep doen op Jordan Henderson, Steven Berghuis, Gastón Ávila, Olivier Aertssen en Amourricho van Axel Dongen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Kaplan, Hato; Gaaei, Tahirovic, Mannsverk, Taylor; Hlynsson, Bergwijn, Godts.