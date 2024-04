Feyenoord wordt op Varkenoord door honderden supporters toegejuicht richting De Klassieker

Feyenoord is zondag de favoriet tegen Ajax in De Kuip, dat is wel eens anders geweest. Volgens trainer Arne Slot is dat absoluut geen reden om hen te onderschatten. "Als je van de nummer 18 niet kan winnen, maakt het niet uit waar iemand op de ranglijst staat. Het is altijd een moeilijke wedstrijd", zei hij.