'Ajax moet tegen Feyenoord pak slaag voorkomen': perikelen richting Klassieker

Zondag staat De Klassieker op het programma, ongeacht de ranglijst een wedstrijd van formaat. Gerald Vanenburg en Peter Houtman blikten met Sportnieuws.nl vooruit op deze wedstrijd. "Feyenoord is de favoriet, zij zijn gewoon de betere ploeg", vindt Vanenburg.

Het is misschien wel één van de gekste Klassiekers sinds tijden. Normaliter heeft één van de twee ploegen nog wel iets om voor te spelen in de Eredivisie. Feyenoord verslikte zich in FC Volendam en kan volgens Arne Slot de titelrace wel vergeten, Ajax moet zijn best doen om de vijfde plek vast te houden. Dat zijn toch ietwat andere verhoudingen in aanloop naar De Klassieker van zondag.

'Het is billenknijpen'

De 'generale repetities' waren van beide ploegen dan ook niet goed, Feyenoord speelde 0-0 tegen nummer laatst FC Volendam en Ajax verspeelde een overwinning in de laatste minuut tegen Go Ahead Eagles. Toch ziet Vanenburg een duidelijke favoriet. "Ajax moet op dit moment ervoor zorgen dat ze alle punten moeten vangen die ze kunnen vangen. Ze moeten zorgen dat ze geen pak slaag krijgen van Feyenoord en dat wordt moeilijk zat."

Peter Houtman, stadionspeaker van Feyenoord, was niet blij met het gelijke spel van zijn ploeg. "Ik heb zitten kijken, maar dat was niet bevredigend. Ze kregen wel kansen, maar bij elkaar was het erg onder de maat. Je hoort al snel 'ze zijn al met de wedstrijd bezig', maar zo kan je nooit rekenen als voetballer. De eerste wedstrijd is de belangrijkste, dat gold donderdag ook maar dat ging mis."

Arne Slot kijkt ondanks kater van Volendam uit naar Ajax: 'Deze wedstrijd staat wel in je toplijstjes' Feyenoord is zondag de favoriet tegen Ajax in De Kuip, dat is wel eens anders geweest. Volgens trainer Arne Slot is dat absoluut geen reden om hen te onderschatten. "Als je van de nummer 18 niet kan winnen, maakt het niet uit waar iemand op de ranglijst staat. Het is altijd een moeilijke wedstrijd", zei hij.

'Het is maar hoe belangrijk je iets maakt'

Alle randzaken rondom zo'n wedstrijd, Vanenburg vindt het maar niks. "Als speler wilde ik altijd de wedstrijd maar zo belangrijk maken zoals hij is, drie punten zijn er te verdienen en meer niet", legt hij uit.

Daarom ziet hij ook geen reden voor de Ajax-spelers om zich erg druk te maken om de perikelen die rondom de club spelen, iets wat volgens John van 't Schip toch op zijn spelers werkt. "Wat moeten ze daardoor laten beïnvloeden, moet ik minder gaan spelen omdat er bovenin bij Ajax veel speelt? Je moet als speler gewoon presteren, want zoiets heb je niet in de hand. Je eigen werk wel, zorg dus dat je goed speelt."

'Bestuursraad Ajax wil dat Alex Kroes terugkeert, op ramkoers met rvc' Als het aan een meerderheid in de bestuursraad van Ajax ligt, keert Alex Kroes terug als algemeen directeur bij de Amsterdamse voetbalclub. Dat schrijft De Telegraaf op basis van gesprekken met betrokkenen.

Een sportieve en leuke wedstrijd

En randzaken zijn nou precies waar Houtman zondag geen trek in heeft, rondom De Klassieker, zoals voorgaande jaren wel vaker gebeurde. "Ik hoop op een sportieve en leuke wedstrijd en dat Feyenoord de zaken even gaat herstellen." De vorige keer was Santiago Giménez niet te stoppen, ditmaal is zijn vorm even anders. Geen reden tot paniek, stelde Houtman de spits gerust.

Hij weet ook hoe het is om even niet te scoren. "Ik kreeg het ook vaak te horen hoor, dan scoorde ik even niet en dan hoorde je fans alweer: 'Peet, godverdorie al twee wedstrijden niet gescoord man!' Zo gaat dat. Gelukkig heeft dat nooit heel erg lang geduurd."

Feyenoord-Ajax zonder fans? Burgemeester Rotterdam hint bij incidenten op verdere maatregelen Feyenoord en Ajax nemen het aankomende zondag op tegen elkaar. Tijdens De Klassieker mogen al jaren geen uitfans komen, maar na de incidenten in de afgelopen jaren worden de stadions tijdens toekomstige wedstrijden tussen de twee wel helemaal leeg gehouden.

Gaaei

Anton Gaaei was vorige keer de schlemiel aan de kant van Ajax en werd nog voor rust gewisseld. Donderdag tegen Go Ahead Eagles, scoorde hij een wereldgoal. "Dat is natuurlijk mooi voor die jongen, die heeft het ontzettend moeilijk gehad. Hij speelt niet de pannen van het dak, maar heeft wel karakter getoond." Maar hij moet zich nog niet rijk rekenen, waarschuwt Vanenburg. "Als er twee ballen onder zijn voet doorgaan zondag dan heb je weer hetzelfde probleem."

Onrust Ajax

De onrust bij Ajax duurt maar voort, nu ook algemeen directeur Alex Kroes weg lijkt te gaan. Vanenburg vindt dat die positie zo gauw mogelijk gevuld moet worden, voordat je een zinnig woord kan zeggen over wie de trainer volgend jaar moet zijn. "Ik denk iemand van Ajax. Bijvoorbeeld Michael Kinsbergen, hij is de aangewezen persoon daarvoor", vindt Vanenburg.

Hij legt zijn keuze uit: "Die kent de club heel goed, kende Johan Cruijff heel goed en ging veel met hem om. Als je praat over iets van Cruijff, waar niets meer van over is, vind ik, dan is hij iemand om ervoor te zorgen dat het grootste deel daarvan terugkomt in het systeem van Ajax. Die zal alleen met oud-Ajax-mensen gaan werken en dat is cruciaal. De trainer zal dan vanzelf aan het juiste profiel voldoen."