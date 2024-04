FC Den Bosch stuurt trainer weg: technisch directeur die hem ontsloeg pas twee dagen in dienst

FC Den Bosch krijgt vier nieuwe grootaandeelhouders en daardoor komt de club uit de Eerste Divisie deels in Aziatische handen. Het kostte trainer Tomasz Kaczmarek wel meteen de kop, want hij moest een dag na de aankondiging vertrekken.

Daarmee laat technisch directeur Bernard Schuiteman zich meteen gelden, Hij is pas twee dagen in dienst, maar moest meteen al slecht nieuws brengen voor de Poolse trainer. Zijn ontslag heeft volgens Schuiteman niets te maken met de kwaliteiten van de coach. "Maar alles met de richting die de club op wil."

Nieuwe investeerders

De club heeft namelijk nieuwe eigenaren uit Azië. Een deel van de aandelen was in handen van Amerikaanse investeerders: Pacific Media Group (PMG). Zij verkopen hun pakket door. Goed nieuws voor Den Bosch, want PMG kwam zijn betalingsverplichtingen niet na. De hoop is dat de nieuwe aandeelhouders wat meer betrokkenheid tonen. "De focus is gericht op de ontwikkeling van lokaal en regionaal jeugdtalent én het bevorderen van verbindingen tussen Den Bosch/Nederland en China/Azië", schrijft de club.

Dries Boussatta

Maar hoe komen Aziatische investeerders nou uit bij een bescheiden profclub in Den Bosch? Daar komt Dries Boussatta om de hoek kijken. De oud-international van Oranje is technisch adviseur van de Aziaten.

Wie dat precies zijn is overigens nog niet bekend. Twee van de vier worden wel genoemd: Li Ying (Eric) en Eddie Tao. Hij wordt het gezicht namens de investeerdersgroep en wordt lid van de Raad van Commissarissen van FC Den Bosch. De dagelijkse leiding blijft in handen van algemeen directeur Tommie van Alphen en de pas aangestelde Bernard Schuiteman.

Ambities van Den Bosch

Verwacht niet dat er een blik transfers wordt opengetrokken. Geleidelijk groeien is het motto. "Op de middellange termijn zou FC Den Bosch - via play-offs - kunnen verrassen met een promotie naar de Eredivisie", aldus de club. "Dat is geen must. FC Den Bosch wil op middellange termijn met aantrekkelijk voetbal consistent concurrerend zijn voor de topposities in de eerste divisie."