FC Twente maakt zes ton over naar België en heeft huurling definitief binnen

FC Twente heeft Alec van Hoorenbeeck definitief overgenomen van KV Mechelen. De verdediger maakt dit seizoen indruk in Enschede, waardoor de clubleiding 600.000 euro heeft overgemaakt.

Alec van Hoorenbeeck speelt dit seizoen nog op huurbasis van het Belgische KV Mechelen, maar vanaf volgend seizoen is hij dus officieel de Tukker. Hij tekent een contract tot de zomer van 2026, met een optie voor nog een extra jaar in de Grolsch Veste. Dit seizoen speelde Van Hoorenbeeck veertien wedstrijden in het shirt van FC Twente met een totaal van 503 speelminuten.

'Vertrouwen'

Voor Van Hoorenbeeck was één ding cruciaal in zijn keuze om bij Twente te blijven: vertrouwen. "Ik ben enorm positief verrast door de grootte van de club en hoe FC Twente hier leeft bij de supporters. Dit seizoen heb ik als speler laten zien dat ze op mij kunnen rekenen als ik er moet staan. Ik ben er klaar voor om de komende tijd samen met de club verder te groeien. Ik voel het vertrouwen."

'Past uitstekend'

FC Twente is ook blij dat Van Hoorenbeeck bij de Tukkers blijft. "We zijn heel blij dat Alec nu definitief speler van FC Twente is. Alec is een jongen die uitstekend past bij de club. Op de momenten dat het elftal hem dit seizoen nodig had heeft hij zich goed laten zien en zijn waarde gehad voor de ploeg. We zijn ervan overtuigd dat Alec de komende jaren bij FC Twente verder kan groeien en een belangrijke rol kan vervullen."

💬 “𝘐𝘬 𝘣𝘦𝘯 𝘣𝘭𝘪𝘫 𝘥𝘢𝘵 𝘪𝘬 𝘯𝘶 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘦𝘦𝘭 𝘛𝘶𝘬𝘬𝘦𝘳 𝘣𝘦𝘯” 😀#FCTwente — FC Twente (@fctwente) March 29, 2024