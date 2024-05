FC Utrecht blijft hopen op plek vijf na winst op al gedegradeerd Vitesse

FC Utrecht heeft zondagmiddag thuis gewonnen van Vitesse. In De Galgenwaard sprankelde het spel niet, maar een doelpunt van invaller Victor Jensen was genoeg voor de overwinning.

Het begin van de wedstrijd was om snel te vergeten. Het publiek in Utrecht werd niet vermaakt. Vervolgens was het vooral Vitesse dat een aantal keer gevaarlijk werd. Zo werd onder meer de lat geraakt door Kacper Kozłowski.

Plaagstootje

Tijdens de eerste helft vloog er nog een vliegtuigje met een spandoek over De Galgenwaard heen. 'Vitesse, succes in de KKD', was daarop te lezen. Vitesse kampt met grote financiële problemen. Een geslaagde crowdfunding werd opgestart en meer dan één miljoen euro werd er opgehaald. De Arnhemmers hebben de centen hard nodig: een begrotingstekort van iets minder dan twintig miljoen euro kan ervoor zorgen dat de club geen licentie krijgt van de licentiecommissie.

Vandaag boven Utrecht, gericht aan de Vitesse-fans. Begeleidend met luid gezang: "Nooit meer naar Arnhem". #utrVIT pic.twitter.com/5hg2fLxFwY — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 5, 2024

In het spoor van Ajax

In de rust wisselde Utrecht-trainer Ron Jans tweemaal. Een van die invallers was Victor Jensen. De Deen had maar drie minuten nodig en toen had hij de bal al in het net liggen. Verder gebeurde er niet veel meer in de Domstad, waardoor het bij 1-0 bleef.

Ajax kent gemakkelijke middag en schiet FC Volendam naar degradatie Ajax heeft zondagmiddag met gemak afgerekend met FC Volendam. De Amsterdammers wonnen met 1-4 in het vissersdorp, waardoor de plaatselijke FC voor volgend seizoen veroordeeld is tot voetballen in de Keuken Kampioen Divisie.

Door de zege blijft Utrecht meedoen in de strijd om de vijfde plaats in de Eredivisie. Ajax won ook en behield de vijfde plek, maar met nog twee speelrondes te gaan kan Utrecht nog over de Amsterdammers heen. De Domstedelingen hebben wel een moeilijker programma: zij spelen nog tegen Sparta en AZ, terwijl Ajax nog Almere City en Vitesse als tegenstanders heeft.