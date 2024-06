Lieke Martens blikt terug op afscheid van fans en wijst op opmerkelijk moment: 'Iets dat ik normaal nooit doe'

Lieke Martens heeft haar laatste thuiswedstrijd voor de Oranje Leeuwinnen achter de rug. Vrijdag wonnen de Nederlandse vrouwen van Finland (1-0). Na de aanstaande uitwedstrijd stelt ze zich niet meer beschikbaar voor interlands.

Martens speelde haar eerste interland in 2011, toen de Oranje Leeuwinnen nog weinig hadden gespresteerd. Door de jaren heen maakte ze de opmars van Nederland mee - waar ze met 62 goals in 159 interlands zelf ook aan bijdroeg. Het hoogtepunt was het gewonnen EK in 2017, in eigen land. Daarna volgde nog een tweede plek op het WK 2019.

Smetje

Er komt kortom een einde aan een hele bijzondere reis door het internationale vrouwenvoetbal. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik opstond met een heel gek gevoel, met heel veel emoties", zei Martens tegen De Telegraaf. Gelukkig won Nederland de pot ook nog, want afscheid nemen van de thuisfans met een matig resultaat zou een smetje zijn geweest op de avond. ",Het zou toch wel een smetje zijn geweest als ik niet met een overwinning van het veld was gestapt."

Geen normale dag

Na een uur was ze nog vlakbij een goal. Haar inzet belandde op de lat. "Het was jammer dat dat schot op de lat er niet in ging, hij daalde net iets te laat", aldus Martens. "Ik dacht dat het erin zou gaan, deed zelfs al mijn arm in de lucht. Iets dat ik normaal nooit doe. Maar goed, het was ook geen normale dag."

En dat komt mede doordat zoveel mensen lieten zien dat ze de vorige dertien jaar hebben genoten van Martens. Om haar heen zag ze een en al bekende gezichten. "Iedereen die belangrijk voor mij is, zat op de tribune. Ook veel oud-ploeggenoten van het Nederlands elftal."