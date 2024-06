Oranje-tegenstander Oostenrijk moet andere goaltune kiezen voor EK voetbal: lied is besmet door racistisch misbruik

Oostenrijk mag zijn huidige goaltune niet gebruiken bij het Europees kampioenschap voetbal 2024 in Duitsland. Het nummer dat Das Team had gekozen is besmet geraakt.

Normaal wordt bij een Oostenrijks goal L’amour toujours van Gigi D’Agostino uit 1999 afgespeeld door de stadionspeakers. Die dancetrack stond bij de vorige editie van de Top 2000 op plek 1066. Heracles Almelo is ook verzot op het nummer, want daar is het eveneens de goaltune. Maar waarom mag het deuntje dan niet door Oostenrijk worden ingezet bij het EK?

L’amour toujours

Dat komt doordat het nummer gekaapt is door rechts-extremisten, die de melodie van het lied misbruiken door er een andere, racistische tekst overheen te zingen. Onlangs waren er beelden van jongeren op het eiland Sylt in Duitsland die weinig liefdevolle teksten zongen op basis van L’amour toujours, wat juist Frans is voor 'eeuwige liefde'.

Volgens de NOS zijn er daarna ook op andere plekken bijeenkomsten geweest, waarbij mensen met een soortgelijke politieke gezindheid het nummer een nieuwe, racistische tekst gaven. "Zo zijn er volgens Duitse media meldingen gekomen vanuit Löningen in het noordwesten van het land en ook in het zuiden in Beieren zouden de leuzen uit volle borst mee worden gezongen", aldus de omroep.

Reactie Oostenrijkse bond

De Oostenrijkse voetbalbond ÖFB heeft begrip voor het besluit van de voetbalbond FIFA om het nummer op de zwarte lijst te zetten. “De ÖFB staat voor tolerantie, diversiteit en integratie en zet zich in voor respectvol samenleven op alle gebieden van de samenleving", aldus de bond. "Na de recente incidenten van misbruik zal het lied niet worden gespeeld bij internationale wedstrijden van de ÖFB."

Euro 2024

Nederland is op het EK in Duitsland in de groepsfase ingedeeld bij onder meer Oostenrijk. Wat het alpenland dus ook kiest als vervangend nummer: het is te hopen dat op 25 juni, als Oranje en Oostenrijk elkaar treffen, dat nummer niet al te vaak wordt afgespeeld. Bekijk hieronder het programma van Nederland.