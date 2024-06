Sepp van den Berg gelooft niet in kans bij Liverpool onder Arne Slot: 'Willen wel mijn toekomst belemmeren'

Sepp van den Berg heeft een heel goed seizoen gedraaid op huurbasis bij FSV Mainz en kersvers Liverpool-trainer Arne Slot wil dat graag belonen door de centrale verdediger een kans te geven in de voorbereiding. Van den Berg (22) heeft zijn zinnen echter al gezet op een transfer.

Een jaartje meetrainen met de eerste selectie van Liverpool, en op huurbasis naar Preston North End, Schalke 04 en FSV Mainz. Sinds zijn transfer van PEC Zwolle naar Liverpool heeft Van den Berg jaarlijks een klein stapje omhoog gemaakt.

Na een goed seizoen in de Bundesliga én met een nieuwe trainer aan het roer lijkt dit hét moment voor de 22-jarige om voor zijn kans te gaan bij het eerste elftal van The Reds. Voor Van den Berg is dat echter een gepasseerd station. Tegenover De Telegraaf vertelt hij over niet nagekomen beloftes en de focus op zijn ontwikkeling.

Valse hoop

Toen Sepp van den Berg in 2019 als 17-jarige rotatiespeler van PEC Zwolle naar het grote Liverpool trok, had hij echt niet verwacht zomaar even basisspeler te worden. Maar hij zat wel direct bij de eerste selectie, waar hij veel leerde van trainen met toppers als Mohamed Salah, Virgil van Dijk en Sadio Mané. Maar toen hij de zomer erop werd teruggezet naar het tweede elftal. "Er werd niet meer naar me omgekeken."

Na een half jaar drong de Nederlander erop aan om verhuurd te worden. Bij Preston North End speelde hij veel wedstrijden in de fysieke Championship. Liverpool gaf hem daarna geen kans. Zo ging het ook na een tweede seizoen bij Preston North End en na een seizoen in de Bundesliga met Schalke 04. James Milner en Jordan Henderson hadden complimenteerden de prestaties en het doorzettingsvermogen van Van den Berg, die ook positieve feedback kreeg vanuit de directie. Maar een echte kans, die bleef uit.

En dus eiste Van den Berg opnieuw een vertrek op huurbasis. Hij merkte dat hij beter werd door het spelen van wedstrijden en hij fysiek stappen maakte. Nu hij na een seizoen bij Mainz opnieuw grote stappen heeft gemaakt, weet de Zwollenaar één ding: hij gaat niet weer tevergeefs een voorbereiding meedraaien met de hoofdmacht. Hij wil een transfer maken.

Toekomst belemmeren

Hij kan rekenen op interesse van meerdere clubs uit Nederland, Engeland en Duitsland, weet De Telegraaf. Clubs willen ook betalen voor Van den Berg, maar ook een bedrag van boven de twintig miljoen euro? Dat is namelijk wat Liverpool voor de verdediger verlangt. Van den Bergt hoopt dat dat geen belemmering gaat vormen. "Jullie straalden al die tijd geen vertrouwen in me uit, maar jullie willen wel mijn toekomst belemmeren", heeft hij zijn mening klaar.

Een langer verblijf in de Bundesliga ziet Van den Berg wel zitten. "Ik wil wekelijks spelen en mezelf verder ontwikkelen. In Duitsland geniet ik van Dortmund-uit met 70.000 man, Bayern München-uit tegen Harry Kane, Stuttgart, Leipzig en Leverkusen. Tegen dat soort clubs word ik wekelijks uitgedaagd."