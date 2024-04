Engelse journalist wacht Arne Slot op bij spelersbus Feyenoord, maar krijgt dankzij beveiliging niet wat hij wil

Feyenoord-trainer Arne Slot staat in de belangstelling van Liverpool en dus zijn ze in Engeland in de ban van de Nederlandse coach. Het Engelse Sky Sports reisde zelfs af naar ons landje om informatie bij Slot los te weken, maar dat viel flink tegen.

Feyenoord speelt donderdagavond op bezoek bij Go Ahead Eagles en daarom reisde de spelersbus van Feyenoord al op tijd af naar een hotel in de buurt. Daar was ook de Engelse pers aanwezig. Terwijl de camera's draaien vlak voor de ingang van het hotel, stapte Sky Sports-journalist Gary Cotterill op Slot af in de hoop wat los te krijgen over de mogelijke transfer. "Je bent in het nieuws", vertelt hij. Waarop Slot lachend en droogjes antwoordt dat 'dat klopt'. Hij wil duidelijk niets kwijt over de interesse in Liverpool.

Maar de journalist geeft niet op en loopt bijna met Slot mee het hotel in waar Feyenoord verblijft. "Liverpool wil je toch hebben", probeert Cotterill het nog één keer, terwijl er een beveiliger in zijn nek hangt. De Feyenoord-trainer negeert de vraag: "Vanavond spelen we tegen Go Ahead Eagles." Het is voor de journalist een teken om de strijd om een quote te staken. "Nou, succes dan!"

Eerste miljoenenbod is binnen

Arne Slot werd na de gewonnen bekerfinale van Feyenoord gelinkt aan Liverpool en de geruchten werden de afgelopen dagen steeds hardnekkiger. The Reds zouden zich al officieel hebben gemeld in De Kuip, maar een eerste bod (van rond de 9 miljoen euro) is van tafel geveegd. De verwachting is dat beide clubs uiteindelijk wel tot een akkoord komen.

Mocht Slot naar Liverpool verkassen, dan bestaat de kans dat spelers waarmee hij eerder werkte, ook vertrekken naar Liverpool. Het zou onder meer gaan om de huidige Feyenoord-aanvoerder Geertruida. Bij Liverpool spelen nu al drie Nederlanders: Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch. Van Dijk liet eerder deze week weten de komst van Slot wel te zien zitten. "Ik denk dat hij een van de betere Nederlandse coaches van dit moment is."