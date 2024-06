'Hij heeft nog betere spelers dan bij Feyenoord': David Hancko denkt dat Arne Slot succes wordt bij Liverpool

David Hancko stuntte met Slowakije op het EK voetbal door van België te winnen (1-0), maar toch moest hij op de persconferentie vragen beantwoorden over een ander onderwerp. De aanwezige journalisten wilden weten hoe het is om onder Arne Slot te werken.

Slot is komend seizoen de trainer van Liverpool, na een aantal succesvolle seizoenen bij Feyenoord. De afgelopen twee seizoenen was Hancko een van zijn pupillen in Rotterdam-Zuid. De verdediger zegt dat hij geluk heeft gehad om onder Slot te mogen werken.

"Hopelijk is hij binnen een paar jaar een van de beste trainers in de wereld", zegt Hancko op de persconferentie, voor het duel tussen Slowakije en Oekraïne. "Het was een eer om onder hem te mogen werken de afgelopen twee jaar. Hij heeft me echt beter gemaakt als speler. En hij heeft me geleerd over tactieken, voetbal en systemen. Dat heeft me enorm geholpen."

Heimwee naar Rotterdam: David Hancko steelt de show op EK met bijzonder kledingstuk Feyenoord-verdediger David Hancko zorgde maandag met zijn Slowakije voor een enorme sensatie op het EK door met 1-0 van België te winnen. Hancko speelde ijzersterk als linksback en dat was misschien wel te danken aan een heel bijzonder kledingstuk.

"Hij is een geweldige coach en ik wens hem alle succes." Hancko denkt ook dat hij succes gaat hebben bij Liverpool, want: "Hij heeft nog betere spelers dan bij Feyenoord."

Programma Slowakije

Na de 1-0 zege op België speelt Slowakije op vrijdag 21 juni tegen Oekraïne. De Oekraïners verloren hun eerste wedstrijd met liefst 3-0 van Roemenië. Bij een zege is het Slowakije van Hancko sowieso door naar de knock-outfase van het EK.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.