Feyenoord heeft eindelijk beet: Brian Priske opvolger van Arne Slot

Feyenoord heeft een opvolger van Arne Slot binnen. De club stelt na lang onderhandelen de Deen Brian Priske aan als nieuwe hoofdtrainer. Hij komt over van Sparta Praag, met wie hij afgelopen seizoen de dubbel pakte in Tsjechië. Priske was eerder werkzaam bij Royal Antwerp en Midtjylland.

Priske tekent in De Kuip een contract tot medio 2027. Algemeen directeur Dennis te Kloese is blij met de komst van de Deen. Te Kloese was achter de schermen al maanden bezig met een opvolger van Slot, die naar Liverpool verkaste. "Na dat proces te hebben doorlopen bleek Brian Priske voor alle betrokkenen de logische en dus beste keuze", aldus Te Kloese.

Welcome to our new Head Coach:



🇩🇰 BRIAN PRISKE pic.twitter.com/ZiR3wFfK5e — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 12, 2024

"Bij meerdere clubs heeft hij immers al aangetoond dat hij spelers beter maakt, het aanvallende voetbal voorstaat dat de mensen in De Kuip graag zien en daarmee ook resultaten behaalt", gaat Te Kloese verder. "Een prettige bijkomstigheid is dat hij de Nederlandse taal machtig is."

'Kampioenenmaker'

Priske moet bij Feyenoord de leegte opvullen die Slot heeft achtergelaten. Priske begon zijn trainerscarrière als assistent en stond in 2019 bij Midtjylland voor het eerst op eigen benen. In zijn eerste seizoen werd hij daar kampioen. Daarna volgde een minder succesvol avontuur bij Antwerp, waarna hij bij Sparta Praag drie prijzen won: twee landstitels en de beker.

Feyenoord dicht bij aantrekken van nieuwe spits: 'Afronden van laatste details' Feyenoord heeft bijna de derde zomerse versterking binnen. Het gaat om de 24-jarige Julián Carranza van MLS-ploeg Philadelphia Union. Dat meldt transferexpert Fabrizio Romano. Volgens de Italiaan is het een kwestie van tijd.

In zijn actieve carrière speelde Priske 24 interlands voor de Deense nationale ploeg. ESPN-analist Kenneth Perez speelde samen met Priske en was lovend over zijn landgenoot. "Als je ziet wat hij bewerkstelligd heeft bij Sparta Praag - voor het eerst in negen jaar kampioen - en Midtjylland... Dan is het een kampioenenmaker", zei Perez bij Voetbalpraat.

'Lijkt op Arne Slot'

Mads Junker, oud-speler van onder meer Vitesse en Roda JC, sprak met ESPN over de nieuwe trainer van Feyenoord. "De nieuwe Deense trainer is een moderne trainer, met veel oog voor het menselijke aspect. In die zin lijkt hij op Arne Slot", aldus Junker. "Net als Slot werkt hij bovendien ontzettend hard, hij is geïnteresseerd in de media, en hij praat, ook op persconferenties, heel inhoudelijk over voetbal."

Zo zien de oefencampagnes van alle Eredivisie-clubs voor het nieuwe seizoen eruit Het Eredivisie-seizoen is ten einde en het EK in Duitsland staat alweer voor de deur. Toch laat het nieuwe seizoen van de Eredivisie ook niet lang op zich wachten. Terwijl enkele spelers nog deelnemen aan het EK starten de clubs met hun voorbereidingen voor het nieuwe seizoen, inclusief geplande oefenduels. Sportnieuws.nl heeft een handig overzicht gemaakt.

Een bijkomend voordeel vindt Junker dat Priske door zijn eerdere periodes in België Nederlands spreekt. Hij vindt het dan ook 'een heel logisch moment' dat Feyenoord en Priske elkaar vinden. "Aan de ene kant heeft Priske zich bewezen als een interessante, ambitieuze trainer die prijzen kan winnen. Aan de andere kant staat de Nederlandse competitie hoger aangeschreven dan de Deense, Belgische of Tsjechische competitie en heeft Feyenoord zich getoond als een springplank naar de Europese top, kijk maar naar Arne Slot."

Debuut tegen PSV

Brian Priske volgt Gunder Bengtsson op als buitenlandse trainer van Feyenoord. Bengtsson was in 1989 de laatste. Priske speelt op 6 juli met zijn eerste oefenwedstrijd met de Rotterdammers, tegen partnerclub FC Dordrecht. Begin augustus is tegen landskampioen PSV de eerste wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal.