Feyenoord wint met minimaal verschil van Fortuna Sittard in saaie wedstrijd

Feyenoord heeft de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard met 1-0 gewonnen. Spectaculair was het totaal niet, maar in de saaie wedstrijd bleek de treffer van David Háncko voldoende voor de Rotterdamse driepunter.

Champions League-voetbal voor Feyenoord

Feyenoord vergroot de voorsprong op nummer drie FC Twente tot 12 punten en verkleint die tot koploper PSV met 9 punten. Twente speelt zondag nog in en tegen Ajax. Met nog 4 wedstrijden te gaan daarna, moet het wel heel raar lopen of Feyenoord wil niet volgend seizoen weer Champions League spelen.

Fortuna Sittard staat met nog 4 wedstrijden te spelen stevig in de middenmoot. Na 30 duels en 35 punten (11e plaats) is Fortuna nagenoeg veilig en play-off-deelname is ver weg.

Feyenoord was via Igor Paixão en de voor Santiago Giménez ingevallen Ayase Ueda dicht bij de beslissing. Aan de andere kant had Dimitrios Siovas een grote kans op de gelijkmaker, maar hij kopte over. Zo bleef het doelpunt van Hancko de enige.

In de tweede helft zag het spelbeeld hetzelfde eruit als in de eerste. Feyenoord had het overwicht, maar deed daar niet zo heel veel mee. Zo bleef het spannend tot de laatste minuut.

Feyenoord was verder in de eerste helft wel de betere, maar tot veel grote kansen kwamen de Rotterdammers niet. Na de treffer van Hancko was Bart Nieuwkoop nog heel dicht bij de 0-2. Fortuna probeerde wat terug te doen via de vooral gevaarlijke Kaj Sierhuis. Tot doelpunten leidde het niet in een verder rustige eerste helft.

Feyenoord kwam in de 18e minuut op voorsprong bij Fortuna Sittard. Na een stroef begin kwamen de Rotterdammers los. Yankuba Minteh miste eerst nog een grote kans, maar via een corner kon Dávid Hancko alsnog de 0-1 op het scorebord zetten.

Slot verrast door opstelling niet te veranderen

Trainer Arne Slot verraste met de opstelling van Feyenoord voor de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard. Daarbij had hij iets geks gedaan: hij had namelijk niets veranderd.

En dat gebeurt niet zo vaak dit seizoen bij Feyenoord. De Rotterdammers walsten over Ajax heen en omdat er ook geen blessures of pijntjes bij kwamen besloot Slot om voor precies dezelfde elf te kiezen in Sittard.

Justin Bijlow is er weer bij. De van een blessure teruggekeerde keeper begint op de bank en weet ook al dat hij volgende week bij de bekerfinale daar zit. Timon Wellenreuther krijgt voorlopig de voorkeur van Slot, die na de bekerfinale zijn beslissing wil maken voor de laatste vier Eredivisie-wedstrijden.

Opstelling Feyenoord tegen Fortuna Sittard: Wellenreuther, Nieuwkoop, Geertruida, Beelen, Hancko; Wieffer, Timber, Stengs; Minteh, Giménez, Paixão.