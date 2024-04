Feyenoord-coach Arne Slot komt met topnieuws en ziet twee basisspelers in selectie terugkeren

Justin Bijlow en Gernot Trauner keren zondag terug in de selectie van Feyenoord voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Arne Slot speelt met zijn ploeg ook spoedig de bekerfinale, maar van spelers rust geven is volgens de coach geen sprake.

Feyenoord neemt het zondag in een uitwedstrijd op tegen Fortuna Sittard. Standaard een lastige tegenstander voor de Rotterdammers. Danny Buijs verloor als trainer zelfs nog geen enkele keer van een ploeg die Arne Slot aan het roer had.

Klassieker

Slot kreeg natuurlijk eerst wat vragen over de Klassieker, maar ook over de bekerfinale tegen NEC. "Bij Ajax ging het natuurlijk ook veel over de tegenstander, maar we hoefden de euforie niet te temperen. Als we dat wilden doen hadden we de spelers mee terug kunnen nemen naar drie dagen eerder, toen FC Volendam ons op 0-0 wist te houden. Zondag is een wedstrijd om weer een stapje dichter bij plek 2 te komen. Ik heb die bekerfinale in mijn achterhoofd, maar aan mijn opstelling merk je niets."

Goed nieuws

Verder had Slot nog erg goed nieuws over de ziekenboeg. Twee basisspelers zitten weer bij de selectie voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. "Gernot Trauner en Justin Bijlow zitten weer bij de selectie ja. Bij eerstgenoemde is de kans dat hij invalt wel een stuk groter, omdat een speler eerder invalt dan een keeper natuurlijk." Slot gaf ook nog aan dat Timon Wellenreuther waarschijnlijk de bekerfinale zal keepen.

Robin van Persie

Ook kreeg Slot nog vragen over Robin van Persie. De coach van Feyenoord Onder 21 zou benaderd zijn voor het trainerschap van sc Heerenveen. "Voor de kwaliteiten van Robin van Persie is er altijd een plekje vrij voor Feyenoord, maar hij moet dat natuurlijk zelf ook willen. Van Persie heeft mijn advies niet nodig, want hij weet vroeg na zijn carrière al precies wat hij wil. Hoofdtrainer worden en daar doet hij ook alles aan. Als hij het advies van mij wel zou vragen, dan zou ik dat één op één met hem bespreken."