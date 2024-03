Fortuna Sittard klopt PEC Zwolle, weer goal van Kaj Sierhuis

Fortuna Sittard heeft thuis PEC Zwolle met 3-1 verslagen. De Limburgse club duikt daardoor het linkerrijtje in, al kan het daar zondag ook weer uit kukelen. Daarnaast staat Fortuna nu op 34 punten; in regel is dat genoeg voor handhaving in de Eredivisie.

De eerste goal van de pot kwam van Kaj Sierhuis. Wie anders? De spits is de clubtopscorer van Fortuna en de 25-jarige in Griekenland geboren speler maakte vijf goals in zijn vorige drie wedstrijden. Sierhuis kopte binnen na een assist van Mitchell Dijks.

In de 56e minuut claimde PEC Zwolle een penalty, nadat Dijks een bal tegen zijn arm geschoten kreeg. De VAR nam uitgebreid de tijd om de situatie te bestuderen. Uiteindelijk kreeg PEC geen penalty. Die teleurstelling waarde nog rond in de ploeg, toen Justin Lonwijk uit een corner de 2-0 tegen de touwen knalde. In blessuretijd maakte Alessio Da Cruz de derde, waarna Lennart Thy een troosttreffer aantekende.

34 punten

Dan keren we terug op die grens van 34 punten. Wat was dat aantal de vorige seizoenen waard? Vorig seizoen zou een club met 34 punten vijftiende zijn geworden. Dat betekent geen degradatie en geen nacompetitie. Het seizoen daarvoor werd Heracles echter vijftiende met 34 punten. In 2020/2021 zou het genoeg zijn voor plek veertien.