Frenkie de Jong hoopt eerste EK-wedstrijd fit te zijn: 'Zelfs als ik 's nachts naar de WC ga voel ik mijn enkel'

Frenkie de Jong is nog steeds aan het herstellen van zijn enkelblessure. Hij hoopt het eerste EK-duel met het Nederlands Elftal fit te zijn. Daar is hij veel mee bezig in zijn hoofd, zelfs 's nachts.

"Het gaat goed", is De Jong positief in Wij Houden van Oranje. "We doen er alles aan en ik hoop dat ik erbij ben vanaf de eerste wedstrijd. Dat is nog moeilijk om te beloven, maar het gaat goed."

Zijn blessure vraagt ook mentaal veel van de middenvelder. "Het zit wel echt in je hoofd. De hele dag door en 's nachts ook. Als ik wakker word en even naar de WC ga ben ik altijd al even aan het kijken hoe mijn enkel voelt. Dus het zit wel echt in mijn hoofd."

De Jong hoopt dat los te kunnen laten. "Op een gegeven moment wil je natuurlijk wel vrij spelen", legt hij uit.

"Maar ik denk dat het wel logisch is om erover na te denken, tenminste ik heb het altijd. Als ik geblesseerd ben denk ik er altijd aan", is de speler van FC Barcelona eerlijk. "Maar het gaat hartstikke goed en ik hoop dat ik de eerste wedstrijd haal."

Voordat het EK begint speelt het Nederlands elftal op maandag nog een oefenwedstrijd tegen IJsland, daar zal De Jong nog niet in actie komen. Op 16 juni speelt Nederland de eerste wedstrijd op het EK tegen Polen.

