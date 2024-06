Geblesseerd naar een EK gaan, Ronald de Boer ging Frenkie de Jong voor: 'Dat deed mij heel veel pijn'

Frenkie de Jong zit bij de Oranjeselectie, maar is nog niet helemaal fit. Het is niet de eerste keer dat er een geblesseerde speler mee gaat naar een eindtoernooi. Memphis Depay in 2022 is een goed voorbeeld, maar ook Ronald de Boer op het EK 2000. De Boer herinnert veel twijfel: "Je vraagt je af of je het gaat redden en of je wel zo belangrijk voor het team kan zijn."

Ronald de Boer kampte in aanloop naar het EK in 2000 met een liesblessure, maar werd door bondscoach Frank Rijkaard toch meegenomen in de selectie. "Gelukkig had ik die status, dat hij het aandurfde", zegt Ronald de Boer tegenover Sportnieuws.nl. "Naarmate het toernooi vorderde, werd ik steeds beter en fitter. Ik moest het een beetje doen met invalbeurtjes, dat is logisch", keek de rechtshalf terug op het EK.

'Veel onzekerheid'

De Boer typeert het als een lastige periode, omdat er veel giswerk bij komt kijken als het op fitheid aan komt. "Je vraagt je af of je het gaat redden en of je wel belangrijk voor het team kan zijn. Hoe je je fitheid en vorm zo krijgt, dat je impact kan maken. Je weet niet zo goed waar je staat. Je kan niet veel meer doen dan hopen dat het langzaam beter gaat. Gelukkig gebeurde dat."

Of dat bij Frenkie de Jong ook gaat lukken, is nog maar de vraag. De eerste berichten zijn goed, hij zou de eerste groepswedstrijd van Oranje kunnen aansluiten. Maar hoe zijn vorm zal zijn, is verre van duidelijk. De Boer heeft een tip voor de ervaren middenvelder. "Houd er rekening mee dat je misschien niet op tijd fit bent. Mocht hij de eerste wedstrijd niet halen, moet je je afvragen wanneer je hem wel brengt", legde hij uit. "Ook met die boodschap moet De Jong mee om kunnen gaan."

'Never change a winning team'

Want wat nou als het straks lekker loopt bij Nederland, moet je Frenkie dan wel brengen? De Boer vraagt het zich hardop af. "Een gezonde Frenkie is een absolute meerwaarde normaal gesproken. Dat moet hij niet vergeten. Maar als Nederland goed speelt, moet je je afvragen of je dat team dan moet veranderen. Never change a winning team, zeggen ze natuurlijk. Hij is geen Lionel Messi. Frenkie is een geweldenaar, maar dat is toch wat anders."

'Dat doet me nog altijd pijn'

De blessure heeft er bij De Boer voor gezorgd dat hij een vervelend gevoel aan het toernooi heeft overgehouden. Hoe verder Nederland kwam, hoe fitter hij werd en hoe meer hij op een basisplaats hoopte. Die kwam niet. Ook niet in de halve finale tegen Italië, nadat Nederland met 6-1 van Joegoslavië won. "Dat heeft mij wel pijn gedaan. Ik dacht echt dat ik het verschil had kunnen maken. Dat werd mij uiteindelijk niet gegund."

Rijkaard besloot om het team niet te veranderen en bracht andere wissels tegen Italië. De uitslag weten we, Nederland verloor na penalty's. "Ik heb Rijkaard erna ook geen hand gegeven. Het was erg lastig, want ik was zo in vorm. Dat merkte ik ook op de training. Toch heb ik het stilzwijgend geaccepteerd. Ik mag Frank heel graag, het is een geweldig persoon, maar op dat moment kon ik hem wel schieten."