Gareth Southgate krijgt altijd kritiek in Engeland: 'Mensen denken dat iedereen het kan met deze groep'

De trainer bij de tegenstander van Oranje zit ondertussen al acht jaar op de trainersstoel. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan, ook dit EK weer niet. Toch staat hij 'weer' in een halve finale, waar vorig EK de finale werd bereikt. Vanwaar dan toch de aanhoudende kritiek? Jacob Whitehead van The Athletic weet het: "Mensen denken dat iedereen het kan met deze groep."

Wie denkt dat de Nederlandse media kritisch zijn op Ronald Koeman, moet eens een tijdje meelopen in Engeland. Daar is de kritiek op Gareth Southgate al jaren niet mals. Toch zit de Engelsman al acht jaar bij The Three Lions. Hij volgde Sam Allardyce als bondscoach op, zonder erg veel ervaring.

Hij trainde Middlesbrough nadat hij daar als speler gestopt was, en ging in 2011 aan de slag bij Engeland in de jeugd. Later in 2016 werd hij bondscoach en startte een tumultueus leven. Hij loodste Engeland naar een halve finale op het WK en een finale op het EK. Hij zorgde bij Engeland voor een 'cultuurclash', zegt Jacob Whitehead, journalist bij The Athletic, tegen Sportnieuws.nl.

Cultuurclash

In het hele debat rondom Southgate zijn er twee kampen. "Hij levert de resultaten die al lang niet meer behaald zijn bij Engeland. Want hij staat nu in de halve finale en het vorige EK bereikte hij de finale. Maar aan de andere kant zegt iedereen: “Dit is zo’n getalenteerde groep, iedereen kan dat.” Ik geloof dat niet, ze hebben geen gelijk. Als je kijkt naar een groep die nog getalenteerder was een tijd terug (met spelers als Wayne Rooney, Ryan Giggs en Paul Scholes, red.)... die bereikte niks."

Credit

Wat dat betreft presteerde Southgate al beter dan de vorige generatie, met een EK-finale en twee halve finales op een WK en een EK. Genoeg om weer wat credit te krijgen, zou je denken. Toch niet, want het spel is niet wat men in Engeland ervan verwacht. Zoals Whitehead eerder al zei is het idee: 'het team is zo goed, dat kan iedereen'.

'Tactisch is hij minder'

Volgens Whitehead is er iets anders aan de hand: "Zijn grootste zwakheid zit hem in de tactiek. Hij creëert een geweldig teamgevoel, dat is iets wat hij goed kan. Maar tactisch is hij minder. In eerste instantie zet hij het team goed neer, maar hij is niet goed in reageren."

Wissels

Het spel van de Engelsen is, net als dat van Nederland, nog niet echt denderend. Toch staan ze ook dit EK weer 'gewoon' in de halve finales. Waar men in Nederland klaagt over het late wisselen van Koeman (vooral in de groepsfase), is dat in Engeland al langer onderwerp van gesprek. "Southgate kan dingen niet goed omzetten. Hij wisselt heel laat of niet en daar krijgt hij veel kritiek voor. Ook tegen Slowakije had hij eerder Harry Kane of Phil Foden eraf moeten halen."

Grace of God

Dit EK wordt Southgate erg geholpen door zijn team, wat de kritiek enigszins tempert. Wacht hij lang met wisselen, is er altijd wel een magisch moment van Jude Bellingham of Bukayo Saka om Engeland toch verder te helpen. Bijvoorbeeld de omhaal van Bellingham die Engeland van het randje van de afgrond af hielp. A grace of God, noemde Whitehead dat. "Als die bal er niet in ging, praat je over een zeer matige prestatie waar je bij de laatste zestien er al uit gaat."

Nalatenschap Gareth Southgate

De verwachting is dat dit de Last Dance is van Southgate, zoals ze dat in Engeland mooi zeggen. Een EK-finale heeft hij al op zijn naam en nog één erbij is nog altijd een optie. Het zou een mooie toevoeging zijn, om toch met een positieve noot zijn periode als bondscoach af te sluiten. "Wint hij, dan is het ‘t perfecte moment om te gaan. Wint hij het EK niet, is het een heel lange en vermoeiende periode voor hem geweest met mooie prestaties."

