Onbegrip over keuzes Ronald Koeman: 'We hebben de beste wapens, maar gebruiken ze niet'

Ronald Koeman heeft het niet makkelijk met 17 miljoen bondscoaches om hem heen. Dat ziet ook Glenn Helder, oud-voetballer en mediapersoonlijkheid. "Koeman wordt daar strontziek van, maar ook ik ben het met beslissingen van hem oneens", zegt Helder in gesprek met Sportnieuws.nl.

Als het aan de viervoudig international ligt, had hij allang wissels doorgevoerd in het Nederlands elftal. "Waarom zijn al die reservespelers anders mee?", vraagt Helder zich hardop af. "Je moet gewoon zorgen dat de spelers die op dit moment het beste spelen, ook starten. Heb je altijd goed gespeeld, maar nu even niet? Dat geeft niet, we houden van je, maar kom maar even op de bank zitten."

Wapens van Oranje

Helder snapt sowieso niet waarom bondscoach Koeman geen gebruik maakt van de wapens die hij tot zijn beschikking heeft. "Ik ben het er bijvoorbeeld niet mee eens dat iemand als Jeremie Frimpong niet in de basis staat. Als je wapens hebt als Frimpong, maar ook Donyell Malen, dan moet je ze gebruiken." Helder denkt dat andere landen die twee wél zouden inzetten.

'We gebruiken ze niet'

"Frimpong liet twee wedstrijden voor het EK zien dat hij in topvorm is. Niet twee jaar geleden, hè. Twee wedstrijden vóór het EK. Het zijn wapens die elk team zou willen hebben. En wij gebruiken ze niet. We kijken eerst of het zo ook lukt en brengen dan pas het beste wapen in. Als je een oorlog in gaat, wil je meteen het beste wapen tot je beschikking hebben. Wij proberen het eerst met een mes."

'Koeman weet wat hij doet'

Helder snapt ook wel dat er met die 17 miljoen bondscoaches ook 17 miljoen meningen zijn. Hij is daar zelf ook debet aan. Met onder anderen Andy van der Meijde en Royston Drenthe is hij tijdens het EK te zien. "We praten over voetbal, geven onze mening. Natuurlijk ook met humor. Maar Koeman weet wat hij doet. Het enige dat je dan kan zeggen, is dat je het ergens mee eens bent of niet."

Gokschulden

Tot slot sluit Helder (55) nog af met een grapje. "Wat mijn tip voor Koeman is? Alles op zwart natuurlijk, standaard", lacht Helder. Tijdens en na zijn carrière deed hij alles wat god verboden heeft. Hij vergokte veel van zijn geld en belandde in de put. Met 'alles op zwart' doelt hij op een roulettewiel in het casino. Over het leven van Helder zijn twee boeken geschreven.

EK voetbal

