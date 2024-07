Telefoon Cody Gakpo ontploft door aanvragen voor halve finale tegen Engeland: 'Heb ze nog niet geteld'

Het Nederlands elftal speelt woensdag de halve finale op het EK tegen Engeland en alle ogen zijn bij Oranje dan gericht op Cody Gakpo, de topscorer van dit EK. Dat merkt de aanvaller zelf ook, want hij krijgt een heleboel verzoekjes.

Het gaat dit EK niet altijd van een leien dakje, maar Nederland heeft toch de halve finales weten te halen. Daar hadden ze spelers zelf nooit twijfels over. Zo vertelt Gakpo maandag tijdens het persmoment: "In de groep was er altijd geloof dat we een goede groep zijn en wilden we ver komen."

Micky van de Ven krijgt steun van Cody Gakpo bij moeilijke vraag over Bukayo Saka: 'Zuur om over jezelf te zeggen' Micky van de Ven was zaterdag als invaller de grote held tegen Turkije in de kwartfinale van het EK door in de slotfase de bal van de lijn te halen. Het roept de vraag op of de snelle verdediger niet gewoon een basisplaats moet krijgen bij Oranje in de halve finale om Bukayo Saka af te stoppen. Van de Ven kreeg een hele moeilijke vraag over de Engelse aanvaller, maar gelukkig schoot Cody Gakpo te hulp.

In Nederland is de Oranjekoorts alleen maar aan het toenemen. De KNVB verwacht dat er tientallen duizenden mensen naar Dortmund af zullen reizen voor de halve finales en dat terwijl de bond slechts 8000 tickets heeft gekregen voor het duel. De jacht op de tickets is dus geopend en Gakpo kan daar over meepraten.

Overspoeld met berichten

Oranjekoorts verwacht in Dortmund: enorm aantal Nederlandse fans reist af voor halve finale tegen Engeland op EK De KNVB verwacht een enorme massa aan fans in Dortmund komende woensdag voor de halve finale tegen Engeland op het EK. De voetbalbond verwacht dat er zo'n 75.000 supporters naar de Duitse stad zullen afreizen.

"Hoe verder je in het toernooi komt, hoe meer aanvragen voor tickets er van buitenaf komen", vertelde Gakpo maandag tijdens het persmoment van Oranje. De aanvaller kan het zelf niet meer bijhouden hoeveel mensen tickets willen van hem: "Ik heb nog niet geteld."

Gakpo zal een hoop mensen teleur moeten gaan stellen: "Het is logisch dat er steeds meer mensen hiernaartoe willen komen, maar zo veel kaarten krijgen wij ook weer niet." Wie de aanvaller de komende dagen een berichtje stuurt, hoeft dus weinig hoop te koesteren.

Bijzonder duel

Voor Gakpo wordt de halve finale tegen Engeland een bijzondere, want het wordt voor hem een duel tegen het land waar hij zijn brood verdiend. Hij komt woensdag twee ploeggenoten bij Liverpool tegen: Trent Alexander-Arnold en Joe Gomez. Met eerstgenoemde appte hij voorafgaand aan het duel. Misschien dus wel om nog wat extra tickets te scoren om aan alle verzoekjes te kunnen voldoen.

Spelersgroep zingt voor Virgil van Dijk die nog geen verlanglijstje heeft doorgegeven: 'Dat moet ik nog aan hem vragen' De captain van Nederland is jarig en dat moet gevierd worden. De man achterin bij Oranje blaast 33 kaarsjes uit. "Hij is blij dat hij het met ons kon vieren", zei Cody Gakpo op de persconferentie. "Dat betekent namelijk dat we ver komen in het toernooi."

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.