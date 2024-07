Engelse pers haalt ploeg van Gareth Southgate door gehaktmolen: 'Horrorshow, bijna een ramp'

Engeland wist gisteren op het nippertje een gigantische verrassing op het EK af te wenden. De ploeg stond op het randje van uitschakeling tegen Slowakije, maar door een goal van Jude Bellingham had het land nog een kans in de verlenging. Engeland ging door, maar de pers is niet te spreken over de prestatie.

'Het was echt verschrikkelijk', luidt één van de conclusies van het Engelse dagblad The Sun. 'Bellingham lukte het nog om een ramp af te wenden. Het was 95 minuten lang een ondraaglijke puinhoop bij Engeland. Echt een vreselijke wedstrijd. Alle kritiek zou terecht zijn geweest als Engeland eruit was gevlogen tegen Slowakije. Nota bene de nummer 45 van de huidige wereldranglijst.'

Bellingham

De enige speler die er in de Engelse pers nog een beetje goed vanaf komt is Bellingham. Hij maakte in minuut 95 een heerlijke treffer, waardoor Engeland bleef leven en door mocht naar de verlenging. 'Bellingham, die zaterdag pas 21 werd, redde de meubelen met een voortreffelijke omhaal. Hij voorkwam in zijn eentje dat het een van de donkerste avonden in de geschiedenis van het Engelse voetbal werd', was de conclusie van Sky Sports.

Southgate

The Sun legt de schuld volledig bij bondscoach Southgate, die volgens de krant eerder had moeten ingrijpen. 'Op een of andere manier was hij in staat om deze horrorshow meer dan een uur te aanschouwen zonder ook maar één keer te wisselen. Elf topvoetballers waren schijnbaar vergeten hoe ze moeten voetballen. Er waren zoveel schokkende optredens dat het onbegrijpelijk is dat Southgate de boel niet flink wilde opschudden.'

Onbegrijpelijk

In The Times wordt voornamelijk verbazing uitgesproken over de kwaliteit van het voetbal tegenover de kwaliteit van de individuele spelers van Engeland. 'Het voetbal dat Engeland speelt is mindblowing, in de negatieve zin van het woord. Zodra iedereen weer nuchter is en de analyse begint, volgen er meer vragen dan antwoorden. Hoe kon een team met Ballon d'Or-kandidaten (Bellingham, red.), recordbrekers (Kane, red.) en Spelers van het Jaar (Phil Foden, red.) weer zo onsamenhangend zijn?'

Toekomst

Voor Engeland volgt nu een kwartfinale tegen Zwitserland, een ploeg die er juist goed in zit dit toernooi. De Zwitsers wonnen in de achtste finale verrassend van Italië en treffen nu de Engelsen in Düsseldorf. De wedstrijd wordt op zaterdag 6 juli gespeeld om 18:00 uur.