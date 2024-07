Gefrustreerde Cristiano Ronaldo barst in tranen uit na gemiste penalty tegen Slovenië op EK

Cristiano Ronaldo beleefde maandagavond niet zijn beste avond op het voetbalveld. De aanvaller probeerde tijdens de achtste finale van Portugal op het EK tegen Slovenië alles om een doelpunt te maken, maar dat wilde maar niet lukken. Zelfs een penalty was niet aan hem besteed op een frustrerende avond voor de superster. Dat zorgde voor tranen bij Ronaldo. Portugal won uiteindelijk wel.

Ronaldo is bezig aan zijn zesde EK en scoorde op de vorige vijf in totaal veertien doelpunten. Daarmee is hij de topscorer aller tijden van het EK en ook de enige speler die op vijf verschillende EK's wist te scoren. Ronaldo was erop gebrand om ook op zijn zesde (en waarschijnlijk laatste) Europees kampioenschap te scoren, maar dat was hem in de groepsfase nog niet gelukt.

Frustratie groeit

Het moest in de achtste finale tegen Slovenië dus gebeuren. Ronaldo was vanaf de eerste seconde heel nadrukkelijk op zoek naar zijn moment, maar al snel veranderde die geldingsdrang in wanhoop. De Portugees liet zich regelmatig vallen in de hoop een vrije trap of penalty te krijgen, maar de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato had dat prima in de smiezen.

Toch kreeg Portugal een aantal vrije trappen op een kansrijke plek. Met een ploeggenoot als Bruno Fernandes zou het niet vanzelfsprekend moeten zijn dat Ronaldo die allemaal neemt, maar dat was maandagavond wel het geval. Hij kreeg de bal echter tot vier keer toe niet in het net en dus groeide de frustratie tot een hoogtepunt.

Ronaldo in tranen

In de verlenging leek Ronaldo eindelijk zijn moment te gaan krijgen. Slovenië maakte in het strafschopgebied een overtreding op Diogo Jota en Orsato wees nu wel naar de stip. Ronaldo ging achter de bal staan en dus was de 1-0 een kwestie van tijd.

De Portugees is normaal dodelijk vanaf elf meter, maar nu dook Oblak naar de goede hoek en keerde de inzet van Ronaldo. Het zorgde voor een huilende Ronaldo. De superster moest zelfs getroost worden door ploeggenoot Diogo Dalot.

Een huilende Cristiano Ronaldo na zijn gemiste penalty. © Getty Images

Eind goed, al goed

Uiteindelijk kreeg Ronaldo de bal er toch nog wel in, maar dat lukte pas in de penaltyserie. Hij nam de eerste en schoot die vol overtuiging in de hoek. Doelman Diogo Costa groeide daarin uit tot de grote held. Hij stopte alle drie de strafschoppen van Slovenië en dus staan de Portugezen alsnog in de kwartfinales. Tegen Frankrijk mag Ronaldo opnieuw gaan proberen het net te vinden.

