Portugal ontsnapt op EK na penalty's: heldenrol keeper Diogo Costa, opluchting bij Cristiano Ronaldo

Portugal is in de achtste finales van het EK tegen Slovenië ternauwernood ontsnapt aan uitschakeling. De Portugezen kregen de bal er maar niet in, maar wonnen uiteindelijk na strafschoppen. Cristiano Ronaldo miste een penalty in reguliere speeltijd, terwijl doelman Diogo Costa de hoofdrol pakte door in de serie alle Sloveense penalty's te stopppen.

Portugal was vooraf uiteraard de grote favoriet, maar had een tik gekregen door de nederlaag tegen Georgië in de laatste groepswedstrijd. Slovenië was dolblij dat het überhaupt de volgende ronde had gehaald na drie gelijke spelen. De stugge Slovenen vochten ook tegen Portugal voor wat ze waard waren en dat bleek best wel veel.

Cristiano Ronaldo had in de drie groepsduels nog niet weten te scoren en dat was duidelijk te merken in Frankfurt. De Portugese aanvoerder was vanaf de eerste minuut op zoek naar een doelpunt en probeerde op allerlei manieren om vrije trappen en penalty's mee te krijgen, maar dat kwam zijn spel niet ten goede. Ook de rest van het elftal ging niet beter spelen door de geldingsdrang van Ronaldo.

Duitse vrouw (19) doet oproep aan Cristiano Ronaldo, nadat UEFA streep door reünie zet Het ontmoeten van Cristiano Ronaldo en op de foto gaan met de Portugese superster is voor velen een droom. De inmiddels 19-jarige Carolina mocht dit al eens meemaken, maar hoopt nu op een reünie met CR7.

Slovenië kwam er nauwelijks uit, maar Portugal werd ook niet erg gevaarlijk. Ronaldo bleef het proberen en eiste lief vier keer een vrije trap van een gevaarlijke positie op. Dat leidde elke keer tot niets. Zijn snoeiharde poging net na rust was nog het meest gevaarlijk, maar die ging dan weer recht op de Sloveense doelman Jan Oblak af.

Ook niet vanaf elf meter

Ronaldo kreeg vlak voor tijd toch nog een grote kans om een verlenging te voorkomen, maar vond wederom Oblak op zijn weg. In de verlenging leek zich toch nog een heldenrol aan te dienen voor Ronaldo. Diogo Jota werd gevloerd in het strafschopgebied en Daniele Orsato wees naar de stip.

Uiteraard nam Ronaldo de taak op zich. Hij zag de lovende krantenkoppen al voor zich, maar het was Oblak die wederom de heldenrol op zich nam. De Portugese ster barstte daarna zelfs in tranen uit, maar moest zich snel herpakken. De penaltyserie stond immers voor de deur.

Gefrustreerde Cristiano Ronaldo barst in tranen uit na gemiste penalty tegen Slovenië op EK Cristiano Ronaldo beleefde maandagavond niet zijn beste avond op het voetbalveld. De aanvaller probeerde tijdens de achtste finale van Portugal op het EK tegen Slovenië alles om een doelpunt te maken, maar dat wilde maar niet lukken. Zelfs een penalty was niet aan hem besteed op een frustrerende avond voor de superster. Dat zorgde voor tranen bij Ronaldo. Portugal won uiteindelijk wel.

Portugese keeper de held

De Portugese doelman Diogo Costa groeide daarin uit tot de held door alle drie de Sloveense strafschoppen te keren. Ronaldo maakte deze keer geen fout en ook Bruno Fernandes en Bernardo Silva waren trefzeker waardoor Portugal alsnog de kwartfinales wist te bereiken.

Ongevaarlijk Frankrijk

In de kwartfinales wacht Frankrijk. De topfavoriet voorafgaand aan het EK worstelt het hele toernooi al met het aanvalsspel en ook in het duel met België wist het zelf niet te scoren. Het had het geluk dat een voorzet van Randal Kolo Muani via het been van Jan Vertonghen in het Belgische doel belandde en dat was genoeg voor de winst.

Falende Kylian Mbappé en Antoine Griezmann bezorgen winnend Frankrijk opmerkelijke statistiek op EK Frankrijk heeft door de zege op België in de achtste finales van het EK voor een opmerkelijke statistiek gezorgd. De aanvallers, waaronder sterren Kylian Mbappé en Antoine Griezmann, hadden het vizier opnieuw niet op scherp staan, maar dat werd 'Les Bleus' dus niet fataal. De Fransen hebben de kwartfinales gehaald zonder een normaal doelpunt te maken.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.