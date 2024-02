Giovanni van Bronckhorst geeft Feyenoord kans tegen AS Roma: 'Spelers moeten alles geven'

Feyenoord speelt donderdag in de tussenronde van de Europa League tegen AS Roma, een ploeg die het al zo ontzettend vaak is tegengekomen de laatste jaren. Giovanni van Bronckhorst, oud-trainer van de Rotterdammers, geeft Feyenoord kans tegen de Romeinen.

Feyenoord verloor in 2022 de finale van de Conference League met 1-0 van Roma. Een jaar later werd het uitgeschakeld door dezelfde ploeg in de kwartfinale van de Europa League. Beide keren stond José Mourinho voor de groep bij AS Roma, nu is oud-voetballer Danielle De Rossi de grote baas. Over de Roma-legende zegt Gio in De Telegraaf: "Hij heeft ook de look van een gladiator. Hij en Gennaro Gattuso waren de mannen die qua karakter en passie alles op de mensen om hen heen overbrachten. Wat zij betekenden voor hun team was heel bijzonder."

Kansen tegen AS Roma

Van Bronckhorst verwacht wederom een spannende tweestrijd tussen Feyenoord en Roma. "Ik denk dat Feyenoord echt een goede kans heeft, ook al hebben de Italianen met de Belg Romelu Lukaku en de Argentijn Paulo Dybala een paar geweldige spelers in de aanval. Belangrijk wordt of Quinten Timber op tijd fit is", benadrukte de oud-trainer van Feyenoord.

"De spelers van Feyenoord moeten alles geven. In de vorige wedstrijden tegen AS Roma, maar ook tegen Lazio eerder dit seizoenen, waren de verschillen heel klein. Feyenoord had tegen Lazio twee keer moeten winnen zelfs."