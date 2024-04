Harry Kane blijft maar scoren: Engelse superspits van Bayern München maakt 400e doelpunt uit zijn loopbaan

Bayern München beleeft niet bepaald het beste seizoen uit de geschiedenis, maar dat geldt waarschijnlijk wel voor Harry Kane. De Engelse spits blijft maar scoren in Duitsland en hielp zijn ploeg ook tegen Eintracht Frankfurt aan de overwinning. Daardoor doorbrak Kane ook een mooie barrière.

De spits kwam deze zomer over van Tottenham Hotspur in de hoop om eindelijk eens een hoofdprijs te winnen. Dat moet dan in de Champions League gebeuren, waar Bayern een van de halve finallisten is. In de Bundesliga is Bayer Leverkusen al kampioen en in het bekertoernooi werd Der Rekordmeister al vroeg uitgeschakeld,

Bayern mag dan wel een teleurstellend seizoen hebben, maar dat ligt niet aan Kane. Hij is ontzettend productief en maakte zaterdag beide doelpunten namens Bayern, dat Frankfurt in München versloeg: 2-1. Dankzij zijn twee goals heeft Kane nu maar liefst 400 doelpunten gemaakt in zijn carrière.

Matthijs de Ligt begon overigens in de basis, maar werd na de eerste helft gewisseld. Dinsdag speelt Bayern het eerste duel in de halve finale van de Champions League. De Duitsers treffen Real Madrid, dat in de kwartfinale won van Manchester City.

Samenvatting Bayern München - Eintracht Frankfurt Bekijk de samenvatting van Bayern München - Eintracht Frankfurt in de Bundesliga.

RB Leipzig wint van Dortmund

Xavi Simons speelde tegelijkertijd een belangrijke wedstrijd met RB Leipzig. Concurrent Dortmund kon bij een overwinning de Champions League-plek van Leipzig virtueel overnemen. Daar staken Xavi en co echter een stokje voor. Leipzig won met liefst 4-1, terwijl Dortmund nog op voorsprong kwam. Simons was belangrijk bij de derde treffer, de assist kwam namelijk van zijn voet.