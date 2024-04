'In belang van Nederlands voetbal moet Louis van Gaal Ajax-trainer worden'

Hugo Borst denkt dat er maar één man is die Ajax kan redden: Louis van Gaal. In zijn column in het Algemeen Dagblad breekt de schrijver een lans voor de oud-bondscoach en noemt hij zelfs tien redenen, waarom Van Gaal coach van Ajax moet worden.

De conclusie van Borst na de overwinning van Ajax op FC Twente is duidelijk. 'In het belang van Ajax en het Nederlands voetbal is het noodzakelijk dat Van Praag vandaag nog vraagt aan Louis van Gaal om voor één jaar trainer te worden van Ajax en zodoende orde te scheppen. En dat Van Praag de schorsing van Kroes nu herroept. Met deze twee ingrepen redt Van Praag tevens zijn eigen hachie.'

Wie anders?

Borst komt met maar liefst tien redenen, waarom Van Gaal coach van Ajax moet worden. "Allereerst: wie anders? Hij is de Nederlandse trainer met de meeste statuur en het meeste charisma. Het gaat qua gezondheid heel goed met Louis (zeer belangrijk) en Truus (vrouw van Van Gaal) gaat niet dwarsliggen (even belangrijk). Ook past een adviseursrol zoals nu totaal niet bij hem. Louis moet leidend zijn."

Geen vijanden

Ook op bestuurlijk niveau lijkt een terugkeer van Van Gaal de beste optie, aldus Borst. "De achterban van Ajax heeft geen bezwaren tegen Van Gaal. Louis wil dolgraag samenwerken met Kroes (en vice versa). Van Gaal heeft geen vijanden in de bestuursraad. Belangrijk omdat de bestuursraad de baas is over de raad van commissarissen (lees: Van Praag). Louis is ook goed met de commissarissen Van Praag en Danny Blind. Hij is ook goed met Marijn Beuker (de vervanger van Mislintat) en Menno Geelen (commercieel directeur). En elke andere gewenste trainer is of te licht of heeft geen interesse in Ajax."

'Ajax is terminaal ziek'

Volgens Borst moet er in ieder geval verandering komen bij Ajax en wie daar de schuldige voor is, heeft nu even geen prioriteit. 'Ajax is terminaal ziek. De schuldvraag laten we buiten beschouwing, al moet aangemerkt dat ook een clubicoon als Van Praag fouten maakt. Hoe kun je iemand (Kroes) schorsen en tegelijkertijd beweren dat-ie niet meer zal terugkeren? Dat is technisch onmogelijk. '