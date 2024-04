'John van den Brom tekent voor één seizoen bij Vitesse'

John van den Brom gaat naar alle waarschijnlijkheid een contract tekenen voor één seizoen bij Vitesse. De trainer zal volgend seizoen met de Arnhemse club in de Keuken Kampioen Divisie uitkomen.

Dat meldt De Telegraaf op maandag. De krant weet dat Vitesse hem woensdag officieel zal presenteren. Vitesse en Van den Brom hebben logischerwijs wel afgesproken dat de club - dat in financieel zwaar weer verkeert - volgend seizoen nog wel moet bestaan.

Van den Brom is geen onbekende in Arnhem. Hij speelde in zijn carrière liefst 324 wedstrijden voor Vitesse (verdeeld over twee periodes), waarin hij 93 keer scoorde. Ook was hij in het seizoen 2011/2012 al eens trainer van de club. Destijds werd hij zevende met Vitesse in de Eredivisie, waarna hij naar Anderlecht vertrok.

De 57-jarige Van den Brom was tot december 2023 de trainer van de Poolse club Lech Poznan. Zijn langste periode als coach beleefde hij bij AZ, waar hij tussen de zomers van 2014 en 2019 aan het roer stond. Hij was 216 wedstrijden de coach van de Alkmaarders.