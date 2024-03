Jong Oranje doet wat het moet doen op bezoek in Moldavië: plaatsing voor EK is bijna zeker

Jong Oranje heeft maandagavond met 3-0 gewonnen in Moldavië. De Nederlanders waren véél sterker dan Jong Moldavië en uitten dat vooral in balbezit.

Jong Oranje begon de EK-kwalificatiereeks met een 3-0-zege op Jong Moldavië. Toen waren Dirk Proper, Isaac Babadi en Million Manhoef trefzeker.

Aan de zijde van Moldavië is Leonard Saca de bekendste naam. De 17-jarige verdediger speelt in de onder 19 van FC Barcelona. Bij Jong Oranje zagen we weinig verrassingen in de basisopstelling. Bondscoach Reiziger heeft enkel Ian Maatsen doorgeschoven naar het middenveld, maar daar stond hij ook al tegen Jong Noorwegen. Bij Borussia Dortmund staat hij linksback.

Wedstrijdverloop

Aanvoerder Devyne Rensch maakte al na zeven minuten de openingstreffer, maar Jong Oranje vergat daarna door te drukken. Pas in de slotminuut van de eerste helft schoot Jong Oranje er nog een doelpunt bij. Million Manhoef verdubbelde de voorsprong.

In de tweede helft viel de eerste goal wéér snel. Ruben van Bommel maakte er na 49 minuten 3-0 van. Hij werd vlak voor tijd gewisseld voor Myron van Brederode, teamgenoot bij AZ. Ook Wouter Goes en Ernest Poku stonden al in het veld om het AZ-gehalte hoog te houden.

EK-kwalificatie

Door de zege staat de ploeg van bondscoach Michael Reiziger nu op zeven zeges uit zeven kwalificatiewedstrijden. Daarmee is kwalificatie voor het EK in 2025 bijna een feit. Een tweede plek zou eventueel nog play-offs opleveren. Er zijn nog drie wedstrijden te spelen in de huidige EK-kwalificatie.