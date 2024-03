Million Manhoef baalt van missen grote kans bij verlies Jong Oranje: 'De bal kwam hard aan'

Million Manhoef was één van de lichtpuntjes bij het verloren duel van Jong Oranje met Jong Noorwegen. Hij creëerde in de eerste helft een aantal kansen en kreeg zelf de allergrootste: deze miste hij. "Ik had de bal hoger moeten raken, maar hij moet er gewoon altijd in."

Manhoef speelt sinds februari in Engeland bij Stoke City, dus voor hem was de oproep voor Jong Oranje, direct weer een terugkeer in Nederland. "Het is leuk weer even terug te zijn, mensen konden weer even naar me kijken wat nu niet meer zo makkelijk kan." Hij speelde zestig minuten en zorgde voor veel dreiging vanaf rechts.

In Engeland kwam hij al menig Nederlander tegen, maar na de interlandbreak speelt hij tegen Hull City, waar Jong Oranje-spits Noah Ohio speelt. Dat is al onderwerp van gesprek in Nederland. "Hij zegt tegen mij dat hij gaat winnen, maar dat moeten we nog maar eens zien." Of er een wedje gelegd gaat worden? "Dat moet binnenkort maar eventjes aangestipt worden ja, hij moet mij nog betalen. Misschien doen we wel quitte of dubbel."

Grote kansen

Die uitslag laat nog even op zich wachten, eerst Oranje nog. Manhoef was in de eerste helft de gevaarlijkste man bij Oranje en had een doelpunt op zijn naam kunnen schrijven. Ernest Poku legde de bal terug op de rechtsbuiten, die de bal recht op de keeper schoot. "Hij kwam vrij hard aan, maar dat moet niet uitmaken", blikte Manhoef terug.

Hij gaf ook nog een piekfijne voorzet op Kenneth Taylor, die de bal voor het inkoppen had. Zijn kopbal trof helaas de paal, dat had een assist voor Manhoef geweest. "Jammer dat hij niet scoorde. Maar verder was de eerste helft echt wel prima, hopelijk kan ik maandag meer laten zien."

© ANP

Michael Reiziger

Voor Michael Reiziger was het zijn eerste nederlaag als coach van Jong Oranje. Een zure, zo vond hijzelf. "Ik ben hier wel chagrijnig van, ik hou niet van verliezen. Hoe je die doelpunten tegen krijgt, is totaal niet nodig." Een vervelende constatering, maar wel eentje die te verwachten was volgens Reiziger. Hij zette nota bene vier debutanten in het veld.

Dat zorgt natuurlijk voor veel nieuwe spelers en dat speelt altijd anders dan gewend. "Je weet dat dit soort dingen kunnen gebeuren, we gaan dat gewoon verbeteren de komende dagen." Volgens de bondscoach zat het hem vooral in het verdedigen. "Dat heeft met durf te maken, we liepen best veel naar achter. Maar wij verwachten dat je vooruit durft te verdedigen."

© ANP

Omzetting

In het eerste kwart van de wedstrijd stond Reiziger druk te gebaren langs de kant, op de tribune was hij meermaals luid en duidelijk te verstaan. "Ik moest het team begeleiden, ze hadden het moeilijk", legde hij uit. Hij moest het omzetten. "De oplossing lag steeds aan de andere kant maar we bleven te lang aan de rechterkant."

Een paar simpele verschuivingen en het was opgelost. "Ik probeerde ze te begeleiden om sneller die crossbal te geven. Dat hebben we opgelost door met drie op te bouwen. Julian Baas kwam tussen de verdedigers in, en toen kwamen we niet meer in de problemen."



Volgens de bondscoach zijn er genoeg lessen te leren en gaan ze daar komende week mee aan de slag. Maandag speelt Jong Oranje 'voor het echie' tegen Moldavië in de EK-kwalificatie.