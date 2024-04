Jordy Cretier van Oranje Futsal had fans mee: 'Ze zijn met een bedrijfsauto hier gekomen'

Oranje Futsal is nog in de race voor een WK-ticket. Finland werd zaterdag in Almere op 1-1 gehouden. Sportnieuws.nl was erbij in het Topsportcentrum Almere en sprak met Jordy Cretier en bondscoach Miguel Andrés Moreno.

"Onbeschrijflijk", zei Jordy Cretier na de 1-1. "Ten eerste dat ik zoveel minuten mag maken. Ik weet dat de jongens een goede actie in huis hebben. Ineens kwam de bal voor mijn voeten. Ik keek eerst nog of de bal er wel echt in zat. Fantastisch, dat ik mijn land kan helpen. 1-1, we zitten nog in de race. Volle bak op woensdag."

In het dagelijks leven is Cretier schilder. Enkele collega's waren present in Flevoland. "Ze zijn met een bedrijfsauto hier gekomen, een bus, acht of negen man. Mooi dat ik dit mee mag maken", glundert hij.

Miguel Andrés Moreno

Bondscoach Miguel Andrés Moreno gelooft in kwalificatie voor het WK 2024. Dat moet dan woensdag gebeuren, in de return in Finland. "Ik heb nog meer vertrouwen erin nu", zegt hij. "Met dit spelersmateriaal hebben we een prima kans. Ik werk intensief met ze en ze verdienen het. Ze zijn geen professionals, maar staan om 05:30 uur in de ochtend op om te werken en gaan daarna trainen. Ze gaan vechten alsof het hun allerlaatste kans is."