Justin Kluivert verbaasd over uitspraak Dick Advocaat: 'Wat zeg jij nou?'

Justin Kluivert is pas 24, maar de zoon van Patrick Kluivert heeft al veel van de wereld gezien. Hij speelde al in Italie, Duitsland, Frankrijk, Spanje en speelt nu bij Bournemouth in Engeland. De aanvaller blikt nu terug op zijn carrière tot dusver.

In gesprek met AD.nl bespreekt Kluivert een potentiële positiewisseling en de aanvaller praat over zijn interlandcarrière.

In Oranje?

Dat laatste focussen we nu eerst op, want Kluivert debuteerde in 2018 onder Ronald Koeman in Oranje in een oefeninterland tegen Portugal. Oranje heeft hem daarna nooit losgelaten, Kluivert: ''Ik heb een mooie leeftijd om die route weer op te pakken. Als ik nu naar het Nederlands elftal kijk, zie ik heel goede spelers, matties met en tegen wie ik gespeeld heb ook, maar ik zie niet in waarom ik van ze zou moeten schrikken.''

Maar Oranje is blijkbaar niet de enige optie voor Kluivert. Laatst sprak Dick Advocaat de wens nog uit om Kluivert op te nemen in de selectie van Curacao, waar Advocaat aan het roer staat. Een uitspraak waar Kluivert van op keek: ''Ik hoorde dat Dick Advocaat laatst zei dat ik al 24 ben en voor Curaçao kan kiezen. Ik dacht: wat zeg jij nou? Ik ben pás 24, kan nog veel beter worden en ik wil weer voor Oranje spelen. Het lijkt me prachtig om erbij te komen en te concurreren met de top van Nederland.''

Nieuwe rol op het veld

In gesprek met het AD gaat het ook over een potentiële nieuwe plek op het veld. Want Kluivert is van origine een vleugelspeler, maar hij trekt evenals Memphis Depay, Cody Gakpo en Cristiano Ronaldo steeds meer naar het centrum: ''Dat kan best bij mij passen'', zegt Kluivert. ''Maar dan niet als enige spits, maar bijvoorbeeld als vervelende tweede spits. Ik ben snel en kan heel gevaarlijk zijn als je me aan een aanspeelpunt koppelt. Nu ik het zo zeg: ik had denk ik een aardig koppeltje met mijn vader kunnen vormen of met Brian Brobbey bij Ajax”

'Die droom hoop ik nog eens in vervulling te brengen'

In het interview gaat het niet veel later opnieuw over Ajax. Kluivert geeft aan dat hij in Amsterdam een geweldige tijd heeft beleefd, maar hij ziet nog graag één droom in vervulling gaan in Amsterdam: ''Dat ik niet kampioen ben geworden met Ajax, bijt nog steeds. Ik ben eerlijk: die droom hoop ik nog eens in vervulling te brengen, want Ajax zal altijd de club van mijn hart blijven.''