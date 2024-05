'Juventus kiest Champions League-winnaar als opvolger van misdragende trainer Allegri'

De Italiaanse topclub heeft een opvolger voor de ontslagen trainer Massimiliano Allegri. De trainer moest bij Juventus deze maand vertrekken nadat hij zich misdroeg tijdens en na de bekerfinale tegen Atalanta. Thiago Motta wordt waarschijnlijk zijn opvolger worden.

Dat weten meerdere journalisten zeker, waaronder transferexpert Fabrizio Romano. Motta, momenteel nog de trainer van Bologna, tekent waarschijnlijk een contract voor drie seizoenen in Turijn. Juventus nam vorige week afscheid van Massimiliano Allegri na zijn belachelijke gedrag tegen Atalanta.

Juventus ontslaat trainer Allegri na bizar gedrag rondom bekerfinale, waar hij mogelijk ook journalist bedreigde Massimiliano Allegri ging woensdagavond tijdens de bekerfinale van zijn Juventus tegen Atalanta compleet door het lint. Dat is hem duur komen te staan. Hij is vrijdag door zijn club ontslagen. Maar dat hij ook nog een journalist heeft bedreigd na afloop, ontkent hij.

De trainer, die al onder vuur lag, was zijn emoties niet de baas in de slotfase van de gewonnen bekerfinale tegen Atalanta. Hij kreeg een rode kaart en stormde, terwijl hij zich woest ontdeed van zijn stropdas en jasje, naar de catacomben. Daar zou hij later nog een Italiaanse journalist hebben bedreigd. Twee dagen later besloot Juventus om Allegri te ontslaan.

Finale Coppa Italia: Marten de Roon raakt geblesseerd en Juventus-trainer Allegri krijgt rood Juventus en Atalanta Bergamo speelden woensdagavond de finale om de Coppa Italia. Juventus won met de wedstrijd, waar de blessure van Oranje-international Marten de Roon een zware domper was. Juventus-coach Allegri liet zich in de slotfase van zijn slechtste kant zien.

Mogelijk vindt hij snel een nieuwe club: volgens Italiaanse media kan hij een contract tekenen bij Al-Ittihad in Saoedi-Arabië, waar onder meer Karim Benzema speelt.

Thiago Motta

Thiago Motta moet dus Allegri's opvolger worden. De voormalig middenvelder speelde voor FC Barcelona, Atlético Madrid, Genoa, Internazionale en Paris Saint-Germain. Met Barcelona en Inter won hij als speler de Champions League. De huidige coach van Bologna trainde eerder al Genoa en Spezia. Momenteel neemt Paolo Montero tijdelijk de taak van trainer op zich bij De Oude Dame.

Opvallend detail: Bologna (derde) staat op dit moment in punten gelijk met Juventus (vierde) in de Serie A. Met nog één duel te spelen hebben beide ploegen 68 punten. Veel maakt het niet uit, want beide ploegen zijn volgend seizoen zeker van Champions League.