Kaj Sierhuis velt Excelsior met hattrick en helpt Fortuna Sittard aan Europees uitzicht

Kaj Sierhuis heeft onder meer met een hattrick in 19 minuten Excelsior geveld. Zijn Fortuna Sittard won met grote cijfers van de Rotterdamse bezoekers: 5-2.

De club uit Limburg onttrekt zich door de zege aan de strijd onderin en kan zelfs de blik richten op Europees voetbal. De club staat nu elfde met dertig punten, maar het verschil met de nummers acht en negen is slechts twee en één punt. De play-offs voor Conference League-voetbal lonkt dus voor Fortuna.

Stand Eredivisie

Hattrick Sierhuis in 19 minuten

De ploeg van trainer Danny Buijs begon uitstekend tegen Excelsior, dat nu met drie punten verschil nog net boven de degradatiestreep staat. Fortuna kwam op voorsprong dankzij een doelpunt van Justin Lonwijk, op aangeven van Kaj Sierhuis. De Fortuna-spits zorgde daarna voor de 4-0-ruststand met een hattrick binnen 19 minuten. Vooral de 4-0, een volley, was schitterend.

Derensili Sanches Fernandes deed in de tweede helft nog wat terug namens het lamgeslagen Excelsior. Het laatste Fortuna-doelpunt was uiteraard met een grote handtekening van Sierhuis. Hij gaf een panklare voorzet op Rodrigo Guth. De Braziliaanse Duitser kopte goed binnen en mocht zich na twee eerdere assists ook als doelpuntenmaker bijschrijven. Dat was nog niet alles in Limburg, want Richie Omorowa maakte er voor de statistieken in de slotfase nog 5-2 van.