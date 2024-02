Vitesse pakt bij Excelsior drie hele welkome punten in de degradatiestrijd

Vitesse heeft tegen Excelsior drie broodnodige punten gepakt in de degradatiestrijd. Het duel in het Van Dongen & De Roo Stadion was niet hoogstaand qua niveau, maar via Nicolas Isimat-Mirin kwam er wel een winnende goal voor de bezoekers.

Voor Vitesse was de wedstrijd tegen Excelsior wederom een finale in de zware strijd om degradatie. De Arnhemmers stonden voor aanvang van de wedstrijd met dertien punten onderaan in de Eredivisie. FC Volendam staat gedeeld laatste met Vitesse, maar de ploeg uit het vissersdorp komt in de avond nog in actie tegen sc Heerenveen.

Hoge druk

Excelsior zette als thuisploeg Vitesse vanaf minuut één onder druk in de wedstrijd. De Rotterdammers kregen een fiks aantal kansen, maar pas na rust zette de ploeg die om in een goal. Lance Duijvestein brak met een mooie goal de ban voor de thuisploeg.

Winteraanwinst

Vlak na het doelpunt van Excelsior was het ook tijd voor Vitesse om te scoren. Dat deden de Arnhemmers uiteindelijk via Paxten Aaronson. De twintigjarige Amerikaan kwam afgelopen winter op huurbasis van Eintracht Frankfurt naar de Gelredome. Zijn doelpunt tegen Excelsior betekende de eerste goal van Aaronson in het shirt van de Arnhemmers.

Vitesse kon uiteindelijk zelfs nog een overwinning meenemen naar Arnhem. In de slotfase maakte Nicolas Ismat-Mirin met een leke kopbal de winnende goal.

Degradatiestrijd

Door het gelijkspel is Vitesse nu officieel van de laatste plaats af. De Arnhemmers stijgen door dat ene punt van plek achttien naar plek zeventien. Volendam is nu laatste, maar die ploeg komt dus nog in actie. Ook Excelsior is nog lang niet veilig in de Eredivisie. De Rotterdammers staan nu veertiende met acht punten voorsprong op de Arnhemmers.