Keeper Chaves stopt drie penalty's tegen Benfica, waar Orkun Kökçü terugkeert met een minimale zege

Benfica heeft vrijdagavond met minimaal verschil gewonnen van nummer laatst Chaves. In het eigen Estádio da Luz werd het 1-0 door een doelpunt van jongeling João Neves. De score had groter uit kunnen vallen, maar de keeper van Chaves stopte drie penalty's.

Ángel Di María mocht in de 26e minuut aanleggen vanaf elf meter. De Argentijnse wereldkampioen schoot de bal zo beroerd in dat Hugo Nogueira de bal bij wijzen van spreken zelfs had aan kunnen nemen. Hij koos voor de rechterhoek (vanuit hem gezien), onthoud dat.

Dubbele misser Cabral

Dus stond het 0-0 bij rust, ondanks de schiettent die Benfica heette. Na de pauze pakte spits Arthur Cabral de bal toen de thuisploeg opnieuw een penalty kreeg. Hij had niet goed opgelet in welke hoek Nogueira voor rust dook, ook hij mikte rechts van de keeper. Maar Cabral mocht opnieuw aanleggen, want de keeper kwam te vroeg van zijn lijn. Nadenken deed Cabral niet; wederom plaatste hij de bal in de voor Nogueira inmiddels bekende hoek. Het resultaat: mis.

João Neves redde uiteindelijk de meubels voor Benfica, door een scherp aangesneden voorzet van Di María binnen te knikken. Dus staat de ploeg van Roger Schmidt voor even weer aan kop, later op vrijdag komt rivaal Sporting CP in actie.

Terugkeer Kökçü

Di María kon met een assist op zak dus nog enigszins met een tevreden gevoel naar de kant. Hij werd afgelost door de veelbesproken Orkun Kökçü. De oud-Feyenoorder werd voor de interlandperiode buiten de selectie gelaten omdat hij zich kritisch had uitgelaten over de manier waarop Schmidt hem gebruikte.

Kökçü en Schmidt gingen in gesprek. "Hij heeft de gang van zaken aanvaard, zoals ik had verwacht. Het was niet zijn intentie om negativiteit te creëren", zei de Duitser op donderdag. "Spelers maken fouten, maar ik moet ze steunen en we moeten het hier niet meer over hebben."