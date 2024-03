Kritiek op nieuw tenue van Engeland: 'Dit is niet wat fans willen'

Er is flinke kritiek op het nieuwe tenue van het Engelse nationale voetbalteam. Niet alleen de kleuren die zijn gebruikt voor de vlag van Engeland zorgen voor onvrede bij fans, ook de prijs van het shirt zou veel te hoog zijn.

De kritiek leidt zelfs tot discussies binnen de Engelse politiek. Britse premier Rishi Sunak sprak zich bij BBC uit over het tenue. "Onze nationale vlag zou niet aangepast moeten worden. Het is een symbool van trots, identiteit en laat zien wie we zijn. Hij is perfect zoals hij is." Het kruis op de vlag van Engeland is normaal rood op een witte achtergrond. Achterop de donkerblauwe kraag van het voetbalshirt voor het EK zijn verschillende kleuren rood, blauw en paars gebruikt, zonder witte achtergrond.

Ook de Britse minister van Cultuur Lucy Frazer is niet blij met de vormgeving van het tenue. "Fans moeten voorop gesteld worden, en het is duidelijk dat dit niet is wat zij willen. Ons nationale erfgoed, waar het Sint-Joriskruis onder valt, brengt ons samen. Daarmee knoeien is zinloos en onnodig." Nike heeft laten weten een speelse, moderne versie van het kruis te beogen, dat staat voor "verbinding en inspiratie".

A playful update to the 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 of St. George appears on the collar to unite and inspire. pic.twitter.com/lXEjXhbIJO — Nike Football (@nikefootball) March 18, 2024

Vrijdag kwam Engeland onder 21 voor het eerst in actie in het nieuwe tenue tijdens een oefeninterland tegen Azerbaijan. Harvey Elliott koos ervoor om met zijn kraag omhoog te spelen, zodat de gekleurde vlag niet te zien was.

Harvey Elliott played with his collar up, hiding the controversial flag on the back of the neck while debuting the new kit as the Under-21s swept aside Azerbaijan 5-1#England #EnglandKit #BoycottNike pic.twitter.com/4aVvKY5XWS — Leroy Tall (@Bulkamaniauk) March 22, 2024

Extreem prijskaartje

Fans zijn ook ontevreden over de extreem hoge prijs van het tenue. Een wedstrijdshirt voor volwassen kost wel 125 pond, omgerekend zo'n 145 euro. Op X spreken veel supporter van het nationale elftal zich uit. "Die prijs van 125 pond is belachelijk. Ik vind het sneu voor kinderen. Toen ik jong was, was ik zo enthousiast om het nieuwe tenue van Engeland te krijgen. Erg jammer dat ik het nu niet kan betalen om er een voor mijn kinderen te kopen."

Een dandere gebruiker laat weten niet te vallen over de kleuren van het kruis, maar wel te balen van de hoge prijs. "Ik heb geen sterke mening over de kleuren van de vlag op het Nike shirt van het Engelse nationale elftal, maar ik begrijp waarom anderen dat wel hebben. Ik vind vooral de prijs schokkend, 125 pond voor volwassenen en 120 pond voor kinderen."